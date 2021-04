Sachsen bereitet Impffreigabe für Prioritätsgruppe drei vor 

Dresden

Sachsen will bei der Corona-Impfung aufs Tempo drücken. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte in einer Video-Konferenz am Mittwoch angekündigt, dass bereits kommende Woche auch Mitglieder der Prioritätsgruppe drei regulär geimpft werden sollen. Das zuständige Sozialministerium (SMS) betätigte am Donnerstag auf Nachfrage von LVZ.de das Vorhaben: „Geplant ist der Start für kommende Woche.“

Nichtsdestotrotz scheint man im SMS vom Vorstoß des Regierungschefs zumindest in Teilen überrumpelt worden zu sein. „Details der Umsetzung und ein konkreter Termin werden derzeit vorbereitet“, hieß es am Donnerstagnachmittag. Bei der Frage, wer von der erweiterten Impffreigabe profitieren würde, verweist das SMS auf die Bundesimpfverordnung. Dort werden für Priorität drei insgesamt neun Gruppen aufgezählt, darunter „Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf“ besteht, über 60-Jährigen – bisher nur für Astraceneca berechtigt – sowie Personen im Lebensmitteleinzelhandel, bei der Bundeswehr, Polizei und der Feuerwehr.

Lesen Sie auch Die Gruppen sollen ab kommender Woche impfberechtigt sein

Auch Mitglieder der so genannten „kritischen Infrastruktur“ steigen in die Gruppe der Impfberechtigten auf. Als Beispiele führt die Impfverordnung unter anderem das Apothekenwesen und das Bestattungswesen auf. Wer aber tatsächlich zur „kritischen Infrastruktur“ gehört und damit ab kommender Woche das Impfrecht erhält, muss laut SMS noch abschließend definiert werden. Gleiches gelte für die Gruppe derer, „denen aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebensumstände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht.“ Laut LVZ-Informationen sollen die Berechtigten am Dienstag in einer Kabinettssitzung abschließend festgelegt werden.

CDU fordert Impffreigabe

Derweil werden die Rufe nach einer vollständigen Aufhebung der Impfreihenfolge lauter. Die CDU-Fraktion im Landtag sieht die Öffnung der Prioritätsgruppe drei zwar grundsätzlich positiv. Weit genug gehe die Freigabe jedoch nicht. Laut dem sozialpolitischen Sprecher Alexander Dierks müsse es darum gehen, dass jeder mögliche Impftermin in Sachsen wahrgenommen wird. „Dafür ist es notwendig, die bisherige Impfpriorisierung bis spätestens Mai komplett auszusetzen.“ Bund und Länder müssten zügig die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Hintergrund des Vorstoßes: Am Donnerstagnachmittag laut dem Internet-Portal „countee“ in Sachsen noch über 30.000 Impftermine bis Ende April frei.

Auch Prof. Hubert Wirtz, Bereichsleiter der Pneumologie am Uniklinikum Leipzig, hofft auf mehr Handlungsspielraum: „Es ist sehr frustrierend zu sehen, dass die Geschwindigkeit beim Impfen in Deutschland auch durch Bürokratie langsam ist. Ich finde es daher richtig, die Priorisierung der Impfgruppen flexibler zu handhaben. Natürlich ist es wichtig, ältere Menschen oder jene mit chronischen Erkrankungen zuerst zu impfen. Aber dabei fallen viele aus dem Raster, die eigentlich dringend eine Impfung bräuchten, und deren Berechtigung zunächst nicht gesehen wird.“

Stiko warnt vor Aufhebung der Impfreihenfolge

Hingegen ist der Zeitpunkt einer Aufhebung der Priorisierung laut Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko), noch nicht gekommen, so lange weiterhin begrenzte Mengen an Impfstoff zur Verfügung stehen. Gegenüber der Rheinischen Post bremste Mertens zudem die Hoffnungen, dass sich durch einen solchen Schritt die brenzlige Infektionslage entspannen lässt: „Durch Impfungen können wir die aktuelle dritte Welle nicht wesentlich beeinflussen. Dazu hätte man viel früher viel mehr Impfstoff haben müssen.“

Bereits ab Freitag erweitert Sachsen die Gruppe der Impfberechtigten um große Teile des Schulsektors. Laut SMS können dann alle, ,,die an allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schulen tätig sind“ einen Termin vereinbaren. „Die Infektionslage spitzt sich weiter zu. Daher halte ich diesen Schritt für erforderlich“, rechtfertigte Köpping den Schritt. Bislang waren bereits Beschäftigte in Kitas, Kindertagespflege sowie an Grund- und Förderschulen impfberechtigt. In Sachsen wurden seit Ende Dezember 996.158 Impfungen verabreicht – 707.756 Erst- und 288.402 Zweitimpfungen. (Stand: 15. April 2021)

Von Anton Zirk