Dresden

Sachsen hat endlich das überfällige Energie- und Klimaschutzprogramm (EKP). Darüber informierten Umweltminister Wolfram Günther (Grüne), Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und der Staatsminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt (CDU) am Dienstag in Dresden. „Das Energie- und Klimaprogramm ist ein Meilenstein für diese Staatsregierung, für Energiewende und Klimaschutz in Sachsen“, sagte Günther. Ein Paradigmenwechsel hin zur Klimaneutralität.

Gegenwärtig wachse der Druck im Markt auf die fossilen Brennstoffe, so der Umweltminister. Kohlestrom werde immer teurer. Gleichzeitig gelte es das ambitionierte Ziel, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu gestalten, umzusetzen.

Dulig fordert Mietpreisbremse

Die drei Minister machten aber auch klar, dass es sich nicht um ein Investitionsprogramm, sondern um ein Ermöglichungsprogramm für private Investitionen handeln soll. Es verankert und konkretisiert die im Koalitionsvertrag festgelegten Zielwerte für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Zudem setzt es den Rahmen für Wärmewende, kommunalen Klimaschutz sowie die Ausgestaltung künftiger Richtlinien und Förderprogramme. Dulig mahnte, der Klimaschutz dürfe nicht zum sozialen Spaltpilz werden. Wenn die Mietnebenkosten dadurch stiegen, müsse der Staat handeln. „Wir brauchen eine Mietpreisbremse für Großstädte.“

Das neue Gesetz müsse dabei die Bürger mitnehmen, forderte Günther. Sie sollten frühzeitig in den Bau von Windkraft- oder Solaranlagen einbezogen werden. Mit der Neuregelung sei nun auch der Weg für die Regionalplaner frei, um Flächen für den Ausbau der erneuerbaren Energie auszuweisen. Ursprünglich sollte das Programm bereits 2020 vorliegen; die Corona-Pandemie sorgte dann für den Verzug. Das bisherige Programm stammt aus dem Jahr 2012.

Mindesabstand von Windenergieanlagen

Entscheidenden Einfluss hat das Programm auf den Entwurf für die Änderung der Sächsischen Bauordnung, den das Kabinett zur Anhörung freigegeben hat. Bis Jahresende soll sie in Kraft treten. Für den Bau von Windenenergieanlagen sieht das Gesetz beispielsweise einen Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebäuden vor, unter anderem auch zur nächstgelegenen Wohnbebauung im Außenbereich mit mehr als drei Wohneinheiten.

Weiterhin sollen Rauchmelder bis Ende 2024 in Bestandsgebäuden verpflichtend werden. Bisher war das nur in Neubauten der Fall. Vorgeschrieben werden die Rauchwarnmelder für alle Aufenthaltsräume, in denen Personen schlafen, sowie für die Flure dorthin. Die Vorschrift wird nicht nur für Wohnungen gelten, sondern auch für entsprechende Räume in Beherbergungsstätten, Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung sowie alte Menschen, für Krankenhäuser, sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen und für Wohnheime. Schmidt appellierte aber, bereits vor Ende 2024 aktiv zu werden.

Holzbau wird einfacher

Erleichtert werden soll das serielle und modulare Bauen durch die Einführung einer Typengenehmigung. Auch der Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur, der Bau von Ladestationen für Elektromobilität sowie Abstellplätzen für Fahrräder werden unkomplizierter. Künftig soll Bauen mit Holz in allen Gebäudeklassen bis zur Hochhausgrenze möglich sein. Weitere gartenbau-, land- und forstwirtschaftlichen Vorhaben, insbesondere für Wetterschutzeinrichtungen und Bewässerungsanlagen, werden vereinfacht.

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Digitalisierung der Bauverwaltung zu schaffen, ist ebenfalls ein Schritt, der Verbraucher interessieren dürfte. Es ist die Voraussetzung für elektronische Anzeigen und Anträge für Baugenehmigungen. Insgesamt 4,5 Millionen Euro sind in den Jahren 2021 und 2022 dafür vorgesehen.

Opposition kritisiert Programm

„Die CDU-geführte Regierung kann ihr unrealistisches Ziel der Klimaneutralität bis 2045 nur erreichen, wenn sie riesige Windkrafttürme in unsere Wälder pflanzt oder den Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohnhäusern bewusst aushebelt“, kritisierte anschließend AfD-Fraktionschef Jörg Urban. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei keineswegs ein Konjunkturprogramm in Milliardenhöhe. „Vielmehr handelt es sich um ein Milliardengrab“, so Urban. Die AfD setze auf moderne Kernkraftwerke.

Für die Linke sagte deren energiepolitischer Sprecher Marco Böhme: „Man will den Status Quo ein bisschen grün anpinseln, aber das reicht nicht.“ Wie die Ziele erreicht werden sollen, bleibe unklar. „Mit Absichtserklärungen gelingt das jedenfalls nicht, da müssen schon konkrete Förderanreize und Regulierungen her – beispielsweise Nachhaltigkeitskriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge“, rügte Böhme.

Von Roland Herold