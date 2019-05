Dresden

Sachsen will mit einer neuen Fachkräftestrategie die Wirtschaft zukunftsfest machen. Das am Mittwoch vorgestellte Papier bündelt die Bemühungen aller Akteure am Arbeitsmarkt. Die Strategie allein löse noch kein einziges Problem, räumte Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) ein. Sie beschreibe aber die Leitplanken, innerhalb derer man sich bewege. Schließlich müssten die Akteure die Maßnahmen selbst umsetzen. Laut Dulig ist das für Unternehmen eine Überlebensfrage. Im Vergleich zur vorherigen Strategie seien nun alle Partner am Arbeitsmarkt einbezogen.

Die „ Fachkräftestrategie 2030“ beschreibt vier Handlungsfelder und zehn strategische Ziele. Gleich zu Beginn geht es um die Bildung. So soll die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss von derzeit acht Prozent auf den Bundesdurchschnitt von sechs Prozent gesenkt werden. Weitere Punkte betreffen unter anderem eine gezielte Ansprache von Hochschulabsolventen und die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte. Derzeit stammen 4,7 Prozent der 1,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Sachsen aus dem Ausland. Die meisten sind Grenzgänger aus Polen und Tschechien.

Nach Prognosen fehlen dem sächsischen Arbeitsmarkt bis 2030 mehr als 300.000 Beschäftigte. Über 40 Prozent der Firmen suchen aktuell nach Fachpersonal. „Derzeit gibt es noch keinen flächendeckenden Fachkräftemangel in Sachsen, in einigen Berufen, Branchen und Regionen aber zunehmende Mangelsituationen und Engpässe“, heißt es in der Strategie.

von LVZ