Der Freistaat Sachsen hat ab sofort einen Beauftragten für Fluglärmschutz. In Dresden wurde Jörg Puchmüller am Mittwoch ins Amt eingeführt, er soll sich aber vor allem um die Probleme am Leipziger Airport kümmern. Der 54-Jährige erklärte bei seiner Vorstellung, was er dabei noch dieses Jahr tun will.