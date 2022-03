Sachsen bleiben Impfmuffel – DRK dünnt Angebot aus

Leipzig

Die Sachsen waren und sind Impfmuffel – zumindest mit Blick auf das Coronavirus. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstimpfungen durch das Deutsche Rote Kreuz Sachsen (DRK) mit 617 so niedrig wie noch nie seit Anfang 2021. Insgesamt haben sich 6.713 Menschen ihre Spritze in einer Impfstelle des DRK abgeholt. Das ist ein erneuter Rückgang gegenüber der Vorwoche. Das hat nun Konsequenzen: Ab 1. April wird die Zahl der staatlichen DRK-Impfstellen der gesunkenen Nachfrage anpasst.

Von mehr als 60 auf 25 Impfstellen

Insgesamt sind dann in Sachsen noch 25 von zuvor mehr als 60 staatlichen Impfstellen geöffnet. Pro Landkreis und kreisfreier Stadt soll es jeweils einen Ort geben, an dem das Vakzin des Herstellers Novavax zur Verfügung steht. Zusätzliche mobile Angebote sind weiterhin möglich. Kinder von fünf bis elf Jahren können – im Gegensatz zu Erwachsenen – weiterhin ausschließlich mit einem Termin in den DRK-Impfstellen geimpft werden. Insgesamt gibt es in Sachsen neben den impfenden Arztpraxen und Krankenhäusern sechs staatliche Impfstellen, die grundsätzlich Impfungen für Kinder dieser Altersgruppe anbieten.

Wie schnell funktioniert eine Reaktivierung?

Es sei mit Blick auf die Kosten sicher sinnvoll, die Strukturen vorerst herunterzufahren, sagt Professor Michael Borte. Das System müsse aber schnell reaktivierbar sein, erklärt der Leipziger Infektiologe. Denn auch in Sachsen könnte es einen erneuten Nachfrageschub geben. Zwar wohl nicht bei der Erst-, vielleicht aber bei einer baldigen vierten Impfung für Leute ab 60. Grundsätzlich sei man auf einen erneuten Anstieg vorbereitet, sagt Kai Kranich. Mehrere der verbliebenen Standorte könnten ihre Impfstrecken erweitern – so auch die Alte Messe in Leipzig, so der DRK-Sprecher. Ob dann aber ad hoc genügend medizinisches Personal zur Verfügung steht – dazu wagt Kranich keine Prognose. Und wie schnell der benötigte Impfstoff herbeigeschafft werden kann, bleibt auch abzuwarten. Denn das Bestellsystem hat sich verändert – weg von einem zentralen Einkauf mit eingefrorenen und bedarfsgerecht auftaubaren Vakzinen hin zur Logistik über Apotheken mit Bestellungen, die zwei Wochen im Voraus erfolgen. Herausfordernd seien die mitunter extrem schnellen Bewegungen bei Angebot und Nachfrage, so Kranich.

Köpping: Es gibt keinen anderen Ausweg

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping hatte sich bereits am Dienstag über die sich kaum ändernde Impfquote enttäuscht gezeigt. Diese liegt bei 64,5 Prozent (Grundimmunisierung) sowie bei 47,9 Prozent (Boosterung). Trotz umfangreicher Angebote tue sich viel zu wenig, bemängelt Köpping. „Das Impfen ist der Ausweg aus der Situation – ich bleibe dabei, ich kenne keinen anderen Weg“, so Köpping. Auch Michael Borte betont: Die Impfung ist und bleibt wichtig– auch, wenn sie nicht vor leichten Erkrankungen schütze. Neueste Daten aus Israel würden darüber hinaus zeigen, dass die vierte Spritze für über 60-Jährige sehr sinnvoll sei. Borte hat zurzeit alle Hände voll zu tun: Der 69-Jährige ist eigentlich Leiter des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg. Jetzt muss er im Krankenhaus aushelfen – wegen des hohen Krankenstandes beim Personal.

Informationen zu den neuen Impfstandorten: https://drksachsen.de/impfaktionen/impfstellen

Von Björn Meine