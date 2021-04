Sachsen drohen Schulschließungen – Details zur Notbetreuung bleiben ungeklärt

Leipzig/ Dresden

Mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes droht den ersten Schulen in Sachsen schon am Montag der Wechsel in den Distanzunterricht. In Leipzig liegt die Inzidenz noch unter dem Schwellenwert von 165 – bei einer Überschreitung wären Schul- und Kitaschließungen unumgänglich. Dennoch gilt es nicht als ausgeschlossen, dass auch in der Stadt demnächst reagiert werden muss.

Eine Umstellung für Grundschulkinder ergibt sich in jedem Fall, wie Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstag betonte: Bislang wurden die jungen Schülerinnen und Schüler in festen Gruppen unterrichtet – ab einer Inzidenz von 100 sollen auch sie künftig in den Wechselunterricht gehen. Piwarz kritisierte dies scharf und sprach dem Bund die „inhaltliche Kompetenz“ in der Bildungspolitik ab.

Gewerkschaft bezeichnet Schulschließungen als „nicht überraschend“

Für zahlreiche Familien stellt sich jetzt die Frage nach der Betreuung – und hier macht sich Ernüchterung breit: Bislang kann das Sächsische Kultusministerium keine Aussage treffen, welche Kinder berechtigt sind, eine Notbetreuung in Anspruch zu nehmen, es hieß lediglich, man „arbeite“ an einer Regelung.

Bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) sorgt das für reichlich Kritik. Die sächsische Landesvorsitzende Ursula-Marlen Kruse bezeichnete es im Gespräch mit der LVZ als „nicht überraschend“, dass das Infektionsschutzgesetz verabschiedet wurde. „Immer, wenn in Sachsen eine Verordnung erlassen wurde, hat das Kultusministerium kommuniziert, mit welchen Einschränkungen zu rechnen ist. Das sollte man vorbereitet haben“, moniert die Gewerkschafterin aus der Landesgeschäftsstelle in Leipzig.

“Wir brauchen Zeit, um die Anforderungen umzusetzen“

Das Ministerium von Piwarz sieht das offenbar anders. Für eine Ministeriumssprecherin kamen die Regelungen des Bundes „überraschend“. Am Dienstag hatte der Kultusminister zwar angekündigt, „ein System der Notbetreuung“ etablieren zu wollen. Konkrete Pläne bleibt das Ministerium allerdings schuldig. Die Sprecherin verwies darauf, dass es noch gar kein beschlossenes Gesetz gebe, auf das eine Notbetreuung angewandt werden könne. Tatsächlich muss der Bundesrat an diesem Donnerstag seine Zustimmung erteilen, erst dann kann der Bundespräsident die Neufassung abschließend unterzeichnen.

In der Kurzfristigkeit sieht Vicki Felthaus (Grüne), Leipziger Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie, eine zentrale Herausforderung, wie sie gegenüber der LVZ erklärte. „Wir brauchen Zeit, um die entsprechenden Anforderungen, wenn sie vorliegen, auch umzusetzen. So müssen wir das Personal erneut umplanen. Auch die Eltern müssen sich sehr kurzfristig wieder umstellen. Das ist eine große Belastung für Familien und die Einrichtungen“, betonte sie.

Notbetreuung ist kein neues Phänomen

In der abgelaufenen Corona-Schutzverordnung des Freistaats von Anfang März war die Notbetreuung bereits verbrieft: Unter anderem Eltern mit Berufen, die der „Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ dienten, hatten demnach Anspruch auf eine Kinderbetreuung, ebenso jene, die zur „Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur und Versorgungssicherheit“ kein Homeschooling gewährleisten konnten. Eine Kategorisierung gibt es also bereits. Dass nicht zumindest diese alten Regeln kommuniziert werden, findet Ursula Kruse von der GEW unverständlich. Diese seien grundsätzlich „gut“.

Von Florian Reinke