Sachsen entscheidet über Corona-Milliarden

Der Sächsische Landtag kommt am Donnerstag, 11 Uhr, im Zeichen der Corona-Pandemie zu einer historischen Sondersitzung zusammen. Erstmals seit 1993 tagt das Parlament im Internationalen Congress Center statt im Plenarsaal des Landtagsgebäudes am Bernhard-von-Lindenau-Platz in Dresden. Präsident Matthias Rößler sagt: „Um das Ansteckungsrisiko für alle Beteiligten zu verringern, halten wir unsere Landtagssitzung im deutlich größeren Kongresszentrum ab.“ Dort könnten die nötigen Mindestabstände eingehalten werden. Dennoch sollen auch hier erstmals Mundschutze getragen werden.

Das Parlament will dann zunächst wegen der Corona-Pandemie über die Feststellung der „außergewöhnlichen Notsituation“ nach Artikel 95 der sächsischen Landesverfassung entscheiden. Dies hatten die Regierungsparteien CDU, Grüne und SPD beantragt. Stellt der Landtag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder diese Notsituation fest, darf vom in der Landesverfassung festgeschriebenen Neuverschuldungsverbot abgewichen werden.

Offener Brief von Kretschmer

Auf der Tagesordnung stehen dann die Gesetzentwürfe der Staatsregierung zur Errichtung eines Sondervermögens „Stabilisierungsfonds Sachsen“ und eines Nachtragshaushalts. Dabei geht es um eine Neuverschuldung von 6 Milliarden Euro und um 725 Millionen Euro an Rücklagen. Mit zwei Dritteln des Geldes sollen laut Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) die zu erwartenden Einnahmeausfälle auf Landesebene und bei Städten und Gemeinden ausgeglichen werden. Ein weiteres Drittel soll in das Hilfsprogramm für die mittelständige Wirtschaft fließen. In einem offenen Brief an die Bevölkerung schreibt Kretschmer dazu: „Gemeinsam mit der Bundesregierung kämpfen wir dafür, dass kein gesundes Unternehmen in dieser Situation aufgeben muss.

Für die Grünen erklärte deren Fraktionschefin Franziska Schubert: „Uns ist die Verantwortung bewusst: wir entscheiden über Milliardenbeträge. Damit wollen wir verantwortungsbewusst umgehen.“ SPD-Fraktionschef Dirk Panter kündigte an: „Wir werden am Donnerstag die sächsische Schuldenbremse lösen und damit sicherstellen, dass Sachsen 6 Milliarden Euro Kredite aufnehmen kann – zur Bekämpfung der Corona-Krise und ihrer Folgen.“

Opposition signalisiert Zustimmung

Auch bei der Abstimmung über Stabilisierungsfonds und Nachtragshaushalt ist Historisches zu erwarten – nämlich die Zustimmung über alle Parteigrenzen hinweg. Für die Opposition hatte AfD-Fraktionschef Jörg Urban hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass die finanziellen Schäden für die sächsische Wirtschaft groß sein werden. „Deshalb werden wir der Einrichtung eines Sondervermögens und eines Nachtragshaushalts zustimmen“, so Urban.

Die Linke dringt zwar weiterhin „auf ein Mindestmaß an parlamentarischer Beteiligung“ bei einer Vielzahl notwendiger Maßnahmen, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Sie wird auch einen eigenen Antrag dazu einbringen. Gleichzeitig kündigte aber auch Landeschefin Susanne Schaper an: „Dass es ein weiteres Hilfspaket geben muss, ist allen klar.“

Abgeordnete verzichten auf Diätenerhöhung

Einig sind sich auch alle Parlamentarier darin, dass die aktuelle Situation keinen Aufschub duldet. „Sowohl der Tagungsort als auch die anstehenden Beschlüsse zeigen, wie außergewöhnlich die derzeitige Lage ist“, schätzt Landtagspräsident Rößler ein. Kritik kam im Vorfeld vom Sächsischen Landesrechnungshof, der unter anderem monierte, dass die Höhe der zu erwartenden Steuerverluste noch gar nicht feststehe.

Anfang der Woche war bekannt geworden, dass die Diäten für Sachsens Landtagsabgeordnete vorerst nicht steigen werden. Nach Aussage des Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU-Fraktion, Stephan Meyer, sei 2020 nicht mehr wie geplant eine Erhöhung vorgesehen. Man konzentriere sich vielmehr darauf, die Auswirkungen der Corona-Krise für die Menschen „so gut es geht abzufedern“.

52 Corona-Tote in Sachsen

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) waren am Mittwoch 3339 Sachsen an Corona erkrankt, 158 mehr als am Vortag. Mit neun weiteren Toten liegt die Gesamtzahl nun bei 52 Toten im Freistaat insgesamt. Etwa 1250 Patienten seien bereits genesen. Köpping verwies darauf, dass die Corona-Hotline des Freistaats (08001000214) bereits von 5,5 Anrufern genutzt wurde und auch über die Osterfeiertage von 12 bis 18 Uhr besetzt ist.

