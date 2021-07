Sachsen erhöht Druck auf Impfmuffel

Dresden

In Sachsen soll es einen breiten Schulterschluss für Corona-Impfungen geben. Der Freistaat sowie Organisationen und Verbände erhöhen damit den Druck auf Impfmuffel. Das ist das Ergebnis eines Impfgipfels, der am Dienstag in Dresden stattfand. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte im Anschluss zur Schutzimpfung: „Es gibt einen kleinen Teil der Leute, die schließen das konsequent für sich aus und es gibt einen großen Teil, der sich noch nicht entschieden hat.“ Diesen gelte es anzusprechen und zu überzeugen.

Absage an eine Impfpflicht

Informationsmaterial, Briefe an Mitglieder, Aushänge oder auch das eigene Vorbild könnten das Bemühen der Politik in dieser Frage unterstützen. Gleichzeitig erteilte er einer Impfpflicht eine klare Absage: „Es kann keinen Zwang geben und den soll es auch nicht geben.“ Aber es sei auch nicht der richtig Weg, mit Gutscheinen jeglicher Art für das Impfen zu werben.

Man wolle, dass der Gesellschaft eine vierte Infektionswelle weitgehend erspart bleibe. Wer geimpft, genesen oder getestet sei, werde – in dieser Reihenfolge – in der nächsten Pandemiewelle die geringsten Einschränkungen zu ertragen haben. „Wir brauchen ein gesamtgesellschaftliches Verständnis, wir brauchen Solidarität und Nächstenliebe“, so der Ministerpräsident.

Niederschwellige Angebote

Teilnehmer des Impfgipfels waren Vertreterinnen und Vertreter der Staatsregierung, der kommunalen Ebene sowie von Landesverbänden und -organisationen aus Wirtschaft, Gesundheits- und Sozialwesen, Sport und Gesellschaft. Für das Deutsche Rote Kreuz beispielsweise kündigte Vorstandsmitglied Nicole Porzig an, dass man die Menschen künftig mit niederschwelligen Angeboten zum Impfen abholen wolle. So werde beispielsweise direkt vor der Haustür, in Sportlerheimen oder auch in Einkaufszentren geimpft.

Der Chef des Leipziger Zoos, Jörg Junhold, sagte, nur eine hohe Herdenimmunität helfe der Gesellschaft aus der Misere. Joanna Kesicka, Vorsitzende des Landesschülerrates, erinnerte daran, dass sich frei für ein Impfangebot zu entscheiden „ein Privileg der Erwachsenen“ sei. Kinder und Jugendliche bedürften deshalb deren Solidarität.

Fragwürdige Lockangebote

IHK-Chef Andreas Sperl zeigte sich besorgt, dass die Impfdynamik so nachgelassen habe. Man werde die Unternehmen drängen, Mitarbeiter daraufhin anzusprechen. Auch DGB-Chef Markus Schlimbach sagte, er habe selbst eine Corona-Erkrankung durchgemacht. „Das ist kein leichtes Spiel.“

Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, hatte bereits im Vorfeld erklärt: „Eine Impfpflicht halte ich als Ultima Ratio für das einzige Mittel, sollte auf andere Weise keine Herdenimmunität erreicht werden können.“ Lockangebote wie Gutscheine, Geldgeschenke, Tombolen etc. halte er für fragwürdig. Der Leiter der Sächsischen Impfkommission, Thomas Grünewald erinnerte daran, dass von 100 000 geimpften Menschen einer versterben könne, von 100 000 Ungeimpften jedoch 550.

In Sachsen sind derzeit rund 51 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft, rund 43 Prozent sind vollständig immunisiert.

Von Roland Herold