Leipzig

Die Sächsische Staatsregierung erlaubt die 2G-Bändchenlösung im Einzelhandel nun doch. Das hat Sozialministerin Petra Köpping (SPD) in Dresden angekündigt. Das Kabinett habe dies ermöglicht, so Köpping, „sodass wir alle Vereinfachungen, die irgendwie gehen, anordnen, ohne die Vorsicht zu vernachlässigen“.

Das 2G-Bändchen zielt darauf ab, Kundinnen und Kunden, aber auch dem Einzelhandel entgegenzukommen. Der notwendige Impf- und Genesenennachweis muss dann nur einmal vorgezeigt werden, im Anschluss werden Bändchen ausgehändigt.

Freistaat erteilte zuletzt Absage

Wie die LVZ jüngst berichtet hatte, untersagte der Freistaat diese Bändchen-Option ausdrücklich. Das Leipziger Ordnungsamt hatte zuvor erklärt, diese in Leipzig zu tolerieren. Unter anderem die Höfe am Brühl und das Paunsdorf Center haben die Armbänder bislang verteilt.

In diesem Zusammenhang erfuhr die LVZ aus dem Rathaus, dass die Stadt Leipzig eine Art Modellprojekt für die gesamte Innenstadt anstrebt. Die Intervention des Freistaats hatte das Vorhaben allerdings zunächst konterkariert.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte daran zuletzt scharfe Kritik geübt. „Der Freistaat muss die existenzbedrohende Lage des Einzelhandels zur Kenntnis nehmen und in seiner Corona-Schutzverordnung berücksichtigen“, erklärte der SPD-Politiker am Dienstag. Das Einkaufen in den Innenstädten dürfe „nicht zugrunde reguliert“ werden. Jung sprach sich ausdrücklich für eine Bändchen-Lösung aus, wie sie etwa Frankfurt am Main schon Ende Dezember eingeführt hatte.

Der Handelsverband Sachsen zeigte sich in einer ersten Reaktion erfreut. „Wenn das kommt, ist das wichtig. Das ist eine Erleichterung, die jetzt schnell kommen kann“, sagte Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer der Leipziger Niederlassung der LVZ. „Das macht das Einkaufen wieder einfacher“, erklärte er. Jene, die Zutritt erhielten, könnten nun zumindest mehrere Läden wieder „zwanglos besuchen und auch bummeln“.

Von Florian Reinke