Sachsen erleichtert Einreise aus Tschechien

Dresden

Sachsen hat die Einreiseregeln für Menschen aus Tschechien erleichtert. Der Freistaat folge damit den Vorgaben des Bundes und den aktuellen Regeln in Bayern, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts. Sie machte zugleich deutlich, dass sie angesichts der neuen Regeln Bedenken wegen steigender Infektionszahlen gerade in den Grenzregionen hat. Voraussetzung ist allerdings ein täglicher negativer Corona-Test, der ab Mittwoch Pflicht ist. Arbeitgeber müssen die Tests zur Verfügung stellen.

Die neue Quarantäne-Verordnung sieht vor, dass mehr Menschen aus Tschechien nach Sachsen reisen können, ohne sich in Quarantäne zu begeben. Das gilt nicht mehr nur etwa für Beschäftigte im Gesundheitswesen, sondern für alle, die zur „Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe unabdingbar“ sind. Das ist durch eine amtliche Bescheinigung nachzuweisen. Nun dürfen etwa Lehrer und pädagogische Fachkräfte in Kitas ohne Quarantäne einreisen, ab 20. März Schüler und Kita-Kinder. Letztere müssen sich nicht testen lassen. Auch für Familien wird der Grenzübertritt erleichtert.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Sachsen begrüßte die Erleichterung für Grenzpendler und Grenzgänger. Sein Vorsitzender Markus Schlimbach rief Freistaat und Unternehmen auf, ausreichend Tests zur Verfügung zu stellen. Auch die Ausnahme von der Quarantänepflicht für Familien sei überfällig. „Wir haben in den letzten Wochen erleben müssen, wie Familien auseinandergerissen wurden und Elternteile ihr Sorgerecht nicht mehr wahrnehmen konnten. Das ist einem gemeinsamen, grenzüberschreitenden Lebensraum unwürdig und es war höchste Zeit, hier eine Lösung zu finden.“

Von dpa/sn