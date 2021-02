Dresden/Berlin

Sachsen erweitert seine Impfkampagne: Seit Donnerstag werden im Freistaat auch Termine für die sogenannte zweite Prioritätsgruppe vergeben. Diese ist allerdings aufgrund der beschränkten Impfstoffmengen noch auf jüngere Menschen mit schweren Erkrankungen oder Kontakt zu Pflegebedürftigen sowie Lehrer und Erzieher beschränkt. Wer zwischen 65 und 80 Jahren alt ist, muss auch weiterhin noch abwarten und Abstand halten. Denn noch gibt es auch bei den über 80-Jährigen in Sachsen weiterhin Impflücken, die erst geschlossen werden sollen.

Laut täglichem Impfmonitor des Robert-Koch-Instituts (RKI) hängt der Freistaat vor allem beim Schutz in den besonders gefährdeten Pflegeheimen weit zurück. Erst 33.000 Bewohnerinnen und Bewohner hatten bis zum Mittwoch ihre erste Impfung erhalten, heißt es aus Berlin. Das ist nur etwas mehr als die Hälfte der insgesamt 60.000 in den Heimen, bei der zweiten Dosis sind es angeblich noch unter 20 Prozent. In anderen Bundesländern nähern sich die Angaben hier bereits der kompletten Durchimpfung an. Auch bei den über 80-Jährigen, die nicht in stationärer Pflege leben, gibt es laut RKI in Sachsen noch erheblichen Nachholbedarf: Erst 67.000 der ältesten Senioren hatten bis zum Donnerstag im Freistaat ihre Erstimpfung erhalten – das ist etwa ein Viertel der Bevölkerungsgruppe.

DRK: Sind mit den Pflegeheimen fast durch

Widerspruch zu den Berliner Angaben kam von Sächsischem Sozialministerium und Deutschem Roten Kreuz. Letzteres ist in Sachsen für die Impfkampagne verantwortlich: „Ich kann ihnen mit gutem Gewissen sagen, wir sind eigentlich in fast allen Pflegeheimen durch“, so DRK-Sprecher Kai Kranich. Laut Ministerium waren am Donnerstag konkret noch 16 von insgesamt 690 Einrichtungen offen. Zudem gebe es allerdings auch in den anderen Heimen zum Teil noch Bewohner ohne Impfung, weil sie sich bisher in Quarantäne befanden oder es keine Bereitschaft dazu gab.

Generell seien die Zahlen des RKI aber zu niedrig und nicht aktuell, hieß es unisono. Laut DRK-Sprecher Kranich könnte es sein, dass die mobilen Teams beim Erfassen der Impfungen nicht immer vollständige Angaben gemacht haben und somit Fehler in der Übertragung entstanden sind. Das Sozialministerium will nun mit der Berliner Behörde Nachmeldungen erörtern.

Die zu bewältigenden Datenmengen werden seit Donnerstag zumindest nicht kleiner, weil weitere Bevölkerungsgruppen in der Impfkampagne noch dazukommen. Möglich wird die Erweiterung durch einen bisherigen Ladenhüter: Astrazeneca. Sachsen hat zwar bereits mehr als 70.000 Dosen des britisch-schwedischen Vakzins im Depot, konnte aber bisher nur etwa 4000 der Dosen auch tatsächlich verimpfen – weil beispielsweise manche sächsische Pflegedienste es ablehnen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit zu schützen.

Mediendebatten über die Wirksamkeit des Impfstoffs hatten zuletzt Vorbehalte aufgebaut. Zu unrecht, heißt es vielfach aus der Wissenschaft. Denn Astrazeneca habe ebenfalls einen hohen Wirkungsgrad, verhindere wie auch die anderen zugelassenen Impfstoffe in den meisten Fällen eine Erkrankung an Covid-19 und schütze vor einem schweren Verlauf. Gerade mit Blick auf die drohende dritte Corona-Welle sei es mehr als empfehlenswert, sich auch damit zu schützen.

Astra Zeneca nicht für Senioren erlaubt

Fakt ist allerdings auch, dass das Vakzin in Deutschland aufgrund geringerer Datenlage bei Senioren nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen wurde. Deshalb können jetzt n der zweiten Prioritätsgruppe auch nur Jüngere an die Reihe kommen. Die Impfkommission der Europäischen Union macht diese Einschränkung nicht. In vielen anderen Ländern der Welt wäre man wohl auch froh, überhaupt beliefert zu werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte am Donnerstag, dass die derzeit noch an eine Priorisierung gebundene Vergabe von Astrazeneca aufgegeben wird und demnächst alle damit geimpft werden können, die es wollen.

In Sachsen hofft man bis dahin, vor allem auch Pädagogen und Erzieher noch mehr zu unterstützen. „Die Impfungen können die Öffnung von Schulen und Kitas sinnvoll flankieren und mehr Sicherheit schaffen“, sagte Sozialministerium Petra Köpping (SPD). Zudem sei die Erweiterung auch eine sehr gute Nachricht für Menschen mit Vorerkrankungen und Behinderungen, die sehnlichst auf eine Impfung warten. „Wir werden die Nachfrage beobachten und schnellstmöglich Impfmöglichkeiten auch weiteren Personengruppen anbieten“, so Köpping.

Von Max Hempel und Matthias Puppe