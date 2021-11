Dresden

Überstunden im medizinischen, pflegerischen sowie im Impfbereich, aber auch bei den Bestattern: Vor dem Hintergrund steigender Corona-Fallzahlen lässt Sachsen Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz in besonders betroffenen Bereichen zu. Das teilte das Sächsische Wirtschaftsministerium am Freitag in Dresden mit.

Kliniken rechnen mit Personalausfällen

Im Vergleich zu den vergangenen Pandemie-Wellen rechneten vor allem die Krankenhäuser und Pflegedienste mit deutlich höheren Personalausfällen, hieß es. Grund seien die deutlich höhere Übertragungsrate der aktuellen Delta-Varianten sowie befürchtete Personalausfälle durch notwendige Kinderbetreuung aufgrund von Schul- und Kitaschließungen. Eine ab dem 20. November 2021 geltende neue Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen ermögliche daher Änderungen am Arbeitszeitgesetz mit einer vorläufigen Befristung bis zum 15. Dezember 2021.

Dazu zählten Ausnahmen von der täglichen Höchstarbeitszeit bei Tätigkeiten zur medizinischen Behandlung, Versorgung und Pflege von Patientinnen und Patienten einschließlich Assistenz- und Hilfstätigkeiten. Hinzu kommen Ausnahmen von der täglichen Höchstarbeitszeit der mobilen Impfteams im Freistaat, um die maximal mögliche Anzahl an Corona-Schutzimpfungen zu erreichen. Zusätzlich dürfen Krematorien Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen beschäftigen und die tägliche Höchstarbeitszeit auf bis zu 12 Stunden erhöhen.

Dulig verteidigt Maßnahmen

Sachsens Arbeitsminister Martin Dulig (SPD) sagte, den Beschäftigten werde in dieser Pandemie extrem viel abverlangt. „Auf der anderen Seite müssen wir gewährleisten, dass Kranke und Pflegebedürftige die notwendige Betreuung erhalten.“ Deshalb habe sich die Landesregierung für die befristeten Ausnahmeregelungen entschieden. Die Regelung verpflichtet Arbeitgeber allerdings nicht dazu, von diesen Ausnahmen auch Gebrauch zu machen.

Von Roland Herold