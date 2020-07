Sachsen erschwert Tiertransporte in Nicht-EU-Länder

Leipzig

Diese Meldung rüttelte offenbar wach: Bei Kontrollen von Viehtransporten ins Ausland stellte Sachsens Polizei vor Kurzem eine Reihe von Verstößen fest. Unter anderem waren zu viele Hühner und Schweine in den kontrollierten LKW, Sattelzügen und Kleintransportern. Einige Tiere lagen am Boden und konnten nicht mehr aufstehen. Sachsens Gesundheitsministerium hat jetzt reagiert.

Künftig sind Tiertransporte in Drittländer – also Länder außerhalb der EU – nur dann erlaubt, wenn die Versorgungsstationen ordnungsgemäß ausgestattet und behördlich zugelassen sind. An diesen Stationen sollen die Tiere unterwegs ausgeladen, gefüttert, getränkt und ruhen gelassen werden, teilte das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt mit. Dass dies so ist, muss der Organisator eines Tiertransports dem handelnden Amtstierarzt, der den Transport genehmigt, nachweisen. Das Ministerium habe die zuständigen Behörden per Erlass entsprechend angewiesen.

Köpping : Tierärzte können jetzt besser handeln

Tiertransporte sind in Drittländer nur dann genehmigungsfähig, wenn die Vorgaben der Europäischen Tiertransportverordnung (TTVO) umgesetzt werden, sagte Staatsministerin Petra Köpping ( SPD). „Es muss sichergestellt werden, dass die Vorgaben der Verordnung vom Versendeort durchgehend bis zum Bestimmungsort im Drittland eingehalten werden. Mit dem Erlass geben wir den handelnden Tierärzten eine bessere Handlungsgrundlage, damit sie die ihnen obliegende Plausibilitätsprüfung auch tatsächlich durchführen können.“

Landwirtschaftsminister begrüßte erschwerte Transporte

Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) begrüßte den Erlass. „Das ist ein weiterer und wichtiger Schritt in Richtung von ganz praktischem Tierwohl. Er bietet den Beteiligten eine Grundlage für ihr Handeln und damit auch Sicherheit im Verfahren“, so Günther. Das komme den Tieren zu Gute.

