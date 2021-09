In Sachsen fehlen auf dem Land immer mehr Ärzte und Ärztinnen. Der Freistaat steuert jetzt dagegen und führt nach jahrelangem Ringen eine Landarztquote ein. Das entsprechende Gesetz wurde am Donnerstag im Landtag beschlossen.

Hausärzte in Sachsen, hier Axel Stelzner in seiner Praxis in Lichtentanne, sind in diesen Tagen vor allem bei den Corona-Impfungen mit dabei. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa