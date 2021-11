Dresden

Neuer Teil-Lockdown in Sachsen. Ab Montag und bis weit hinein in die Vorweihnachtzeit wird das öffentliche Leben im Freistaat wegen der sich rasant ausbreitenden Corona-Pandemie ein weiteres Mal heruntergefahren. „Diese Maßnahmen sind schwer für unser Heimatland Sachsen, aber sie sind notwendig“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitagabend in Dresden. „Wir müssen uns darauf einrichten, dass dieser Winter schwierig wird für Deutschland.“

Er hatte bereits am Donnerstag im Landtag einen „harten und klaren Wellenbrecher“ angekündigt. Die Maßnahmen sind zunächst bis zum 12. Dezember befristet.

2G-Regelung im Einzelhandel

Das sächsische Regierungskabinett will mit den neuen Einschränkungen den Kampf gegen die Pandemie verstärken. Dazu zählt auch, dass die Weihnachtsmärkte in Sachsen in diesem Jahr nun doch abgesagt werden. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) versprach, mit dem Bund über die Abfederung von wirtschaftlichen Härten zu verhandeln.

Wie zuvor angekündigt, soll beispielsweise im Einzelhandel (außer in Geschäften des Grundbedarfs wie auch in Supermärkten, Tierfuttermärkten, bei Hörgeräteherstellern, Zeitungsverkäufern, Apotheken) oder auch bei Friseurbetrieben künftig die 2G-Regel gelten.

„Wir brauchen zur Bekämpfung der Pandemie mehr Wir und weniger Ich“, mahnte Kretschmer. Deshalb sei klar, dass große Veranstaltungen abgesagt werden müssten. Bars, Clubs und Diskotheken müssten genauso dicht machen wie Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Davon ausgenommen sind Angebote für Kinder bis 16 Jahren. Nicht betroffen davon sind auch beispielsweise Bibliotheken oder die Außenbereiche von Tierparks.

2G plus-Regelung in Kliniken und Pflegeheimen

Drastische Einschränkungen drohen auch im Tourismus, wo Bus- und Bahnfahrten und das Vermieten von Ferienwohnungen untersagt werden. Hotels und Pensionen dürfen nur Geschäftsreisende mit 3G aufnehmen. Gastronomische Einrichtungen sollen mit 2G-Regel zumindest bis 20 Uhr öffnen dürfen. Messen, Feste oder andere Großveranstaltungen werden hingegen komplett abgesagt. „Die niedrige Impfquote ist der eigentliche Grund für diese Situation“, sagte Kretschmer.

In Kliniken und Pflegeheimen soll sogar die Formel 2G plus gelten – dort brauchen dann auch Genesene und Geimpfte einen Test. In Bus und Bahn bleibt es dagegen beim Tragen einer medizinischen Schutzmaske. Eine FFP2-Maske – wie ursprünglich im Gespräch – wird nicht zur Pflicht.

Auch Kitas und Schulen sollen vorerst weiter öffnen. Für Kitas und Grundschulen- und Förderschulen gilt allerdings eingeschränkter Regelbetrieb. Die Schulbesuchspflicht soll bis Weihnachten erneut ausgesetzt werden. Unter der Maßgabe von 3G seien auch Profisport-, Dienstsport- oder Schulsportveranstaltungen und der Zugang zu Kirchen möglich, kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) an.

Für Versammlungen gelte eine Höchstteilnehmerzahl von 10. Sie müssten außerdem an einem festen Ort stattfinden.

Köpping will Impf-Kapazitäten ausweiten

In Landkreisen mit Inzidenzen von über 1000 soll für Ungeimpfte eine Ausgangssperre ab 22 Uhr gelten. Kretschmer kündigte an, dass die sächsische Polizei künftig auch dafür mehr Kontrollen durchführen werde. Drastische Strafen drohten jenen, die Impfnachweise fälschten.

Laut Köpping werden die bestehenden mobilen Impfkapazitäten insbesondere wegen der notwendigen Auffrischungen bis Anfang Dezember verdreifacht. Auch kommunale Impfzentren mit Terminmanagement-System seien in Vorbereitung, kündigte sie an.

Dulig lässt Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz zu

Das Wirtschaftsministerium ließ am Nachmittag mitteilen, dass aufgrund der pandemischen Notlage befristete Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz – und damit Mehrarbeit - für den medizinischen und den Pflegebereich, sowie für Impfteams und auch in Krematorien zugelassen würden. Binnen 24 Stunden wurden in Sachsen am Freitag 7791 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen.



Von Roland Herold