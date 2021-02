Dresden

Nach dem heftigen Wintereinbruch in Sachsen sind noch immer viele Fahrzeuge so eingeschneit oder von Schneemassen blockiert, dass sie nicht genutzt werden können. Während aber in anderen Bundesländern Schneeschaufeln im Baumarkt online bestellt und zwei Stunden darauf abgeholt werden können, gab es diese Möglichkeit während der Corona-Pandemie in Sachsen bisher nicht.

Per Telefon oder via Internet bestellen

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) blockte alle Begehrlichkeiten in diese Richtung mit Hinweis auf die hohen Inzidenzzahlen im Freistaat ab. Am Dienstag aber steuerte die schwarz-grün-rote Landesregierung nun um. Der Wirtschaftsminister verkündete, die neue Corona-Schutzverordnung gelte zwar erst ab 15. Februar, man habe sich aber bereits heute auf eine Änderung verständigt: „Wir werden ab Montag den Abholservice im Einzelhandel gestatten.“

Waren könnten dann via Internet oder per Telefon bestellt werden, müssten aber vor Ort abgeholt werden. Der aktuelle Inzidenzwert von 91,3 gestatte einen solchen Schritt. „Das heißt aber nicht, dass wir am Montag die Läden wieder öffnen“, stellte Dulig klar. Click & Collect bedeute, auch sicherzustellen, dass es nicht zu Menschenansammlungen komme. Für das Verkaufspersonal sei das Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen Masken vorgeschrieben.

Warten auf Winterartikel in Baumärkten

Die Vergabe von Zeitfenstern zur Abholung oder eine physische Abgrenzung der Kunden voneinander gehörten auch zu den erforderlichen Vorkehrungen. Eine weitere Empfehlung sei, kontaktloses Bezahlen zu ermöglichen. Dulig: „Unterstützen Sie Ihre lokalen Händler!“

Auf die Frage, ob es womöglich eine Sonderlösung für Baumärkte geben könne, um Schneeschaufeln und andre Utensilien gegen den Wintereinbruch schon früher zur Verfügung zu stellen, verneinte Dulig jedoch. „Wir werden nicht für wenige Tage die jetzige Corona-Schutzverordnung ändern können.“ Seine Empfehlung: „Von daher setzen wir auf Nachbarschaftshilfe.“

Von Roland Herold