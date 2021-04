Ab sofort sind in Sachsen Impfungen für die Prioritätengruppe 3 bei Hausärzten möglich. Zudem wird Astrazeneca für alle freigegeben, verkündete Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag. Schulen und Kitas in vielen Städten und Kreisen müssen ab Montag wieder schließen. Die Zusammenfassung im Live-Ticker.