Sachsen greift durch: 500 Euro Bußgeld für 2G-Regel-Sünder

Der Freistaat Sachsen hat Großstädte und Landkreise per Erlass dazu verpflichtet, die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen stärker als bislang zu überwachen. Damit können Gaststätten, Bars und Klubs sowie Kultureinrichtungen und andere Veranstaltungshäuser ab sofort Besuch von neuen Kontrollteams bekommen. Auch die FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen – von der nur Schülerinnen und Schüler befreit sind – soll strenger beobachtet werden.

„Wir versprechen uns eine präventive Wirkung“, erklärte Thomas Rechentin, der Amtschef im Innenministerin, am Dienstag in Dresden. Dabei werde auch auf Hinweise aus der Bevölkerung reagiert: „Jede und jeder kann sich an die Gemeindeverwaltung oder eine Polizeidienststelle wenden.“

Innenministerium: Mehr Corona-Kontrollen, weniger Knöllchen

Je Großstadt und Landkreis sind mindestens drei dieser Kontrollteams vorgeschrieben, die laut Rechentin auch abends auf Streife gehen werden. Die Kommunen müssen Mitarbeiter aus den Gesundheits- und Ordnungsämtern abstellen. „Dann können mal weniger Parkverstöße geahndet werden. Der Schwerpunkt muss auf der Kontrolle der Schutzverordnung liegen“, forderte der Amtschef des Innenministeriums. Der Freistaat wird seinerseits Bereitschaftspolizisten zur Unterstützung der einzelnen Teams einsetzen. Zugleich stellte Rechentin klar: „Das ist keine Corona-Polizei.“

Regelbrüche werden mit hohen Bußgeldern geahndet

Bei Verstößen drohen empfindliche Bußgelder. So werden für Wirte oder Veranstalter aktuell 500 Euro pro Gast fällig, der ohne Impfnachweis bei ihnen hereingekommen ist. Darüber hinaus müssen Gäste noch 150 Euro zahlen. Eine falsch getragene Maske kostet 100 Euro. Diese Strafen könnten allerdings noch verschärft werden: Der sächsische Corona-Ausschuss wird am Mittwoch eine weitere drastische Erhöhung diskutieren.

Neukirch: Machen Regeln nicht um zu gängeln

„Wir machen die regeln nicht, um die Menschen zu gängeln, sondern um die Krankenhäuser zu entlasten. Wir müssen die medizinische Versorgung in Sachsen sicherstellen – und zwar für alle“, erklärte Dagmar Neukirch (SPD), die Staatssekretärin des Sozialministeriums. Die neuen Kontrollteams seien notwendig, so Neukirch, „um zu zeigen, dass wir die Regelungen nicht zum Spaß machen“.

Sie verwies auf die dramatische Lage in den Kliniken: Am Dienstag waren bereits 1149 Betten auf Normalstationen mit Covid-19-Patienten belegt, zudem lagen 269 schwerkranke Corona-Fälle auf Intensivstationen. Die Überlastungsstufe ist erreicht, wenn 1300 Betten auf Normalstationen oder 420 Intensivbetten belegt sind – die Grenze könnte bereits in dieser Woche überschritten werden. Danach treten weitere Verschärfungen für Ungeimpfte in Kraft. „Durch die weiter steigenden Infektionszahlen werden die Kliniken auch stärker belastet“, erklärte Neukirch.

Landkreise sehen sich jetzt schon personell an der Schmerzgrenze

Die betroffenen Kommunen sehen das Vorgehen der Landesregierung skeptisch. „Da es per Erlass angeordnet ist, werden wir es tun“, sagt Frank Vogel (CDU), der Präsident des Sächsischen Landkreistages. Vogel macht aber auch klar, dass viele Behörden personell schon jetzt an ihre Grenzen gekommen sind und die Kontrollteams eine zusätzliche Belastung darstellten. Aktuell werde alle Kraft gebraucht, um die Gesundheitsämter zu unterstützen – und nebenbei den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. „Anders als im Vorjahr erhalten wir keine personelle Unterstützung vom Freistaat“, kritisiert Vogel.

Städtetag: Mehr Einsicht statt staatlicher Druck

Kritik kommt auch vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG). „Die gemeinsamen Kontrollteams können ein Baustein sein, die steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen - die alleinige Lösung stellen sie sicher nicht dar“, dämpft SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck die Erwartungen. Dafür brauche es eine höhere Bereitschaft zum Impfen und Testen in der Bevölkerung, „die auf Einsicht und Rücksichtnahme beruht - und kaum durch staatlichen Druck herbeizuführen“ sei.

Von Andreas Debski