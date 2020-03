Eigentlich wollte er nur zwei entspannte Wochen in der Sonne genießen und auf Fuerteventura bei angenehmen Temperaturen mit dem Rennrad „Kilometer schrubben“. Doch dann fand sich Carsten Muschalle aus Leipzig plötzlich in einem Land im Ausnahmezustand wieder. Für die LVZ berichtet er, was er in Spanien erlebte – und wie er sich nach der Rückkehr in Leipzig von allen Behörden allein gelassen fühlt.