Fröhliche Weihnacht – aber eben nicht überall. In Nordrhein-Westfalen haben die ersten Städte ihre Weihnachtsmärkte wegen Corona abgesagt. Am Kölner Dom, in Hagen, Detmold und anderenorts wird es in diesem Jahr weder Glühwein noch Pfefferkuchen zu weihnachtlichen Klängen geben. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat in dieser Woche eine abschließende Entscheidung des Bundes in dieser Frage aber zunächst vertagt.

Sachsen dagegen will – auch angesichts niedriger Infektionszahlen – am Weihnachtsmarkt in Leipzig, am Striezelmarkt in Dresden und an vielen anderen derartigen Veranstaltungen festhalten und hat das auch gegenüber den anderen Bundesländern so angekündigt. „ Weihnachtsmärkte werden wie Jahrmärkte und Volksfeste mit einem genehmigten Hygienekonzept erlaubt“, heißt es in der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaats, die allerdings zunächst nur bis zum 2. November gilt.

Planungssicherheit für Veranstalter

Am Freitag sprach Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch ( CDU) deshalb in Dresden mit Veranstaltern, Branchenvertretern und Experten aus Kommunen über die notwendigen Bedingungen dafür. „Wir wollen, dass in Sachsen Weihnachtsmärkte stattfinden können“, unterstrich Klepsch.

Deshalb behalte man das örtliche Infektionsgeschehen fest im Blick und setze auf Disziplin und Vertrauen der Bevölkerung. Die Zusammenkunft habe dem Zweck gedient, Veranstaltern und betroffenen Unternehmern mehr Planungssicherheit zu geben. Die Verträge für die Weihnachtsmärkte werden in aller Regel bereits in den Sommermonaten abgeschlossen.

Individuelle Regelungen notwendig

Klepsch sagte aber auch: „Es gibt kein Allheilrezept zur Durchführung von Weihnachtsmärkten.“ Veranstalter und Kommunen müssten dafür individuelle Regelungen mit dem örtlichen Gesundheitsamt finden. Die Bereitschaft sei da. „Voraussetzung ist, dass die Infektionszahlen nicht ansteigen«, so die Ministerin.

Weihnachtsmärkte sind laut Ministerium eine wichtige Einnahmequelle für viele Unternehmer und gleichzeitig touristischer Anziehungspunkt für Besucher in Sachsen.

