Sachsen hilft Mittelständlern – aber nur mit Darlehen

Dresden

Der Freistaat hilft mittelständischen Unternehmen in der Corona-Krise mit Krediten. Ein eigenes Programm oder finanzielle Zuschüsse soll es aber nicht geben. Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) sagte am Mittwoch in Dresden, dass die Landesregierung vielmehr das bisherige Programm „Sachsen hilft sofort“ erweitern wolle.

Es soll künftig für Unternehmen bis zu 100 Mitarbeitern geöffnet werden, die mehr als eine Million Jahresumsatz erzielen. Ihnen wird ein zinsfreies Darlehen in Höhe von 100 000 Euro angeboten, das in den ersten drei Jahren nicht getilgt werden muss. Anschließend haben die Firmen sieben Jahre Zeit, um das Geld zurückzuzahlen. Wer seine Schulden bereits nach drei Jahren begleicht, muss nur 90 Prozent der Summe zurückzahlen.

Finanzieller Erlass auch bei Verlusten

Auch wer nicht in der Lage sind, seine entstandenen Verluste auf Grund der Corona-Pandemie in den ersten drei Jahren nach Aufnahme des Darlehens auszugleichen, bekommt bis zu 20 Prozent erlassen. Diese Regelung soll künftig auch für Unternehmen bis zu einer Million Euro Jahresumsatz gelten, die bereits das Programm nutzen konnten.

Nach Duligs Angaben hätten bisher 49 000 Unternehmen Gelder beantragt, 29 000 Bewilligungen mit einer Gesamtsumme in einer Höhe von 240 Millionen Euro seien bereits ausgezahlt. Der Wirtschaftsminister kündigte an, dass die neuen Darlehen nun ab Mittwoch nach Ostern bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) abrufbar seien.

„Wir brauchen den Mittelstand “

„Der Staat kann nicht alles ausgleichen“, machte Dulig in Dresden gleichzeitig klar. Man könne aber Existenzen sichern. „Wir brauchen diesen Mittelstand“, sagte er. Der Freistaat werde dafür das bisherige Programm um eine Milliarde Euro aufstocken. Er erinnerte daran, das seit Montag auch ein Schnell-Kreditpaket des Bundes mit einem Zinssatz von drei Prozent für Unternehmen bis 250 Mitarbeiter in Kraft ist.

Dulig räumte ein, dass andere Bundesländer direkte finanzielle Hilfen an mittelständige Unternehmen zahlten. Keiner wüsste aber heute zu sagen, wie lange die Corona-Krise andauere. „Wir brauchen die zweite, dritte oder auch vierte Luft“, so der sächsische Wirtschaftsminister.

Kritik von der FDP

Prompt meldeten sich gestern erste Kritiker. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Thorsten Herbst sagte: „Die Ausweitung des bestehenden Kreditprogramms kommt zu spät und ist zudem völlig unzureichend.“ Warum ein Mittelständler mit 90 Mitarbeitern jetzt den einfacheren Zugang zum sächsischen Programm bekomme, sein Nachbarunternehmen mit 105 Mitarbeitern aber nicht, bleibe wohl ein Geheimnis Duligs.

Landwirtschaft bekommt Darlehen zur Überbrückung

Auch Betrieben der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft sowie der Fischerei und Aquakultur steht seit Mittwoch ein eigenes Hilfsprogramm zu Verfügung. Wie Agrar- und Forstminister Wolfram Günther (Grüne) mitteilte, können Einzelunternehmer, kleinste, kleine und mittlere Betriebe dieser Branchen mit bis zu 100 Mitarbeitern nun ebenfalls Liquiditätshilfen bei SAB erhalten.

Die Darlehenshöhe betrage zwischen 5000 Euro und 100 000 Euro und soll dringend notwendige Liquidität über einen Zeitraum von vier Monaten sicherstellen. Die Laufzeit liege bei sechs Jahren, wobei die ersten zwei Jahre tilgungsfrei sind, so Günther. Bei einem Zinssatz von rund einem halben Prozent. In der Landwirtschaft seien derzeit und in den kommenden Wochen vor allem die Gartenbaubetriebe und die Anbaubetriebe für Sonderkulturen wie Spargel von Umsatzeinbußen und Liquiditätsengpässen betroffen. „Regional vermarkten und einkaufen hilft gerade in der Krise“, so Günther.

Von Roland Herold