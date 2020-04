Sachsen hilft Sportvereinen mit 20 Millionen Euro

Dresden

Sachsen spannt nun auch einen Rettungsschirm für bedrohte Sportvereine im Freistaat auf. Wie Innen- und Sportminister Roland Wöller ( CDU) am Mittwoch in Dresden mitteilte, unterstützt der Freistaat die rund 4500 Vereine während der Corona-Krise mit insgesamt 20 Millionen Euro über Zuschüsse und Darlehen.

Dafür erließ das Innenministerium eine Förderrichtlinie, die am Mittwoch in Kraft trat. Zuvor hatte der Landtag in seiner außerordentlichen Sitzung am 9. April dafür Grünes Licht gegeben. Die Richtlinie stützt sich laut Wöller auf zwei Säulen: Nichtrückzahlbare Zuschüsse insbesondere für gemeinnützige Vereine einerseits und zinslose Darlehen für gemeinnützige Vereine, den Sportpark Rabenberg im Erzgebirge, die Sportschule „ Egidius Braun“ in Leipzig sowie Profimannschaften andererseits. Dafür stünden jeweils zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Zuschüsse beim Landessportbund beantragen

Die Zuschüsse könnten beim Landessportbund beantragt werden und seien mit 10 000 Euro gedeckelt. Bedingung ist ein durch die Corona-Pandemie verursachter Liquiditätsengpass, der zu einer Existenzgefährdung des Vereins in Form drohender Zahlungsunfähigkeit führen könnte.

Die Beantragung und Auszahlung der Darlehen wiederum erfolge über die Sächsische Aufbaubank. In einer ersten Stufe könnten dabei laut Wöller 350 000 Euro, in einer weiteren noch einmal 150 000 Euro in Anspruch genommen werden. Die Laufzeit betrage zehn Jahre, die ersten drei Jahre seien tilgungsfrei. Nach fünf Jahren gebe es überdies die Möglichkeit eines teilweisen Erlasses der Rückzahlungen, versprach der Sportminister. Dies müsse dann jedoch im Einzelfall geprüft werden. Befristet sei das Programm zunächst bis Ende des Jahres.

Vereinen brechen Einnahmen weg

„Diese Vereine stehen vor großen, vor allem wirtschaftlichen Herausforderungen“, sagte Wöller. Die überwiegende Zahl arbeite ehrenamtlich und müsse trotz Mitgliederbeiträgen derzeit auf Einnahmen verzichten. So fehlten Zuschauereinnahmen, Gelder aus der Vermietung von Sportstätten und die Pacht aus nicht ausgerichteten Wettkämpfen. Gleichzeitig fielen aber Betriebskosten, eigene Pacht oder Miete weiterhin an. Ziel sei darum die Erhaltung der vielfältigen Sportlandschaft im Freistaat, so Wöller. Die gemeinsam mit dem Landessportbund etablierten Strukturen sollten Bestand haben.

Auf die Frage, wann die Sportstätten im Freistaat wieder zugänglich seien, antwortete der Minister, man habe sich mit dem Bund verabrede, gemeinsam innerhalb von 14 Tagen die Lage sondieren. „Mir ist völlig klar, dass viele wieder Sport treiben wollen auf den Anlagen“, so Wöller. Man werde jedoch nach dem 30. April weitersehen müssen. „Wir gehen davon aus, dass es – wenn das Infektionsgeschehen auf dem Niveau bleibt – noch eine Weile dauern wird.“ Nach wie vor gelte der Grundsatz „Steuern auf Sicht“.

Lob von LSB und SPD

LSB-Präsident Ulrich Franzen begrüßte die Entscheidung zur finanziellen Förderung: Diese Unterstützung sei „ein bedeutender Schritt“. Auch SPD-Fraktionschef Dirk Panter lobte das Programm: „Damit helfen wir, die reichhaltige sächsische Sportlandschaft zu erhalten. Mit diesem Beschluss sind wir deutschlandweit Vorreiter.“

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) waren am Mittwoch im Freistaat 4397 Corona-Fälle registriert, 55 mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesopfer stieg um 7 auf 126.

Von Roland Herold