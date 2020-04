Ende Mai: Sachsen plant Lockerungen in der Gastronomie

Dresden

Gute Aussichten auf Kaffee und Kuchen oder ein kühles Bier im Freien: Voraussichtlich Ende Mai soll es erste Lockerungen der strengen Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in der sächsischen Gastronomie geben. Das kündigte Tourismus-Ministerin Barbara Klepsch ( CDU) am Donnerstag in Dresden an. Man arbeite derzeit an einem entsprechenden Stufenplan. „Ich denke, dass ist der nächste wichtige Schritt, um zu Lockerungen zu kommen“, sagte die Ministerin.

Der Plan bedürfe aber nicht nur der Abstimmung der hygienischen Anforderungen mit dem Gesundheitsministerium, sondern sei auch von der Entwicklung der Pandemie abhängig, machte sie klar.

Sachsen will Bundesregelung verlängern

Sie sei sehr froh, dass der Koalitionsausschuss in Berlin die Forderungen aus Sachsen und Bayern nach einer Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf 7 Prozent aufgegriffen habe, fuhr Klepsch fort. „Das hilft den Gastronomen auch nach der Krise und bringt zusätzlich Liquidität, was für den Gastronomiebetrieb ganz wichtig ist.“ Die Mehrwertsteuer für Speisen wird laut Beschluss ab dem 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent gesenkt.

Die Ministerin unterstrich, dass sich der Freistaat beim Bund dafür einsetzen wolle, dass die Regelung auch danach weiter Bestand hat. Damit werde die unterschiedliche Besteuerung beim Essen zum Mitnehmen und beim Verzehr vor Ort endlich beseitigt, so Klepsch. Damit weiß sie sich einig mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), der auf Twitter erklärt hatte: „Die Steuersenkung ist ein gutes Instrument und macht der Branche Hoffnung.“

Branche nutzt Hilfsprogramme

Auch die Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld kämen laut Klepsch dem Tourismus- und Gastgewerbe zugute. Dieses umfasse im Freistaat rund 10 000 Betriebe mit rund 45 000 Beschäftigten. 5728 Betriebe hätten Bundeszuschüsse in Höhe von 52,3 Millionen Euro beantragt. Davon seien mehr als 50 Millionen Euro bewilligt worden. Beim Landesdarlehen-Programm seien weitere 45 Millionen Euro ausgereicht worden.

Klepsch: „Wir wollen alle, dass die Tourismusbranche wieder vorsichtig losläuft.“ Fernreisen seien zwar vorerst nicht angesagt. „Aber Urlaub in Sachsen soll in absehbarer Zeit, unter Einhaltung der Hygienevorschriften schrittweise wieder möglich sein“, so die Ministerin.

Die sächsische AfD-Fraktion forderte am Donnerstag die Staatsregierung auf, „umgehend eine hygienegerechte Gastronomie zu ermöglichen“. In Biergärten, Restaurants und Cafés solle dafür nur jeder zweite Tisch besetzt werden.

Nunmehr 133 Corona-Tote im Freistaat

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) ist die Zahl der Menschen in Sachsen, bei denen Corona diagnostiziert wurde, auf 4438 und damit 41 mehr als am Vortag angestiegen. 133 Menschen starben an der Krankheit. Das sind 7 mehr als am Mittwoch.

Von Roland Herold