Dresden

Der Freistaat soll wieder zu einem Bergbauland werden. „Sachsen bietet abgesehen von Erdöl und Gas eigentlich alles an Bodenschätzen, was weltweit gefragt ist“, sagte Sachsens Oberster Bergmann, Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Sonntag in einer Mitteilung.

Lithium bei Zinnwald

Angesichts rasant steigender Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt, einer dringend notwendigen CO2-Reduzierung und eines immer schneller fortschreitenden technologischen Wandels beispielsweise in der Autoindustrie, wächst derzeit der Wunsch, einheimische Bodenschätze insbesondere im Erzgebirge wieder abzubauen und ein neues „Berggeschrey“ zu entfachen.

Dort lagert eine ganze Reihe von Bodenschätzen wie Fluorit, Lithium, Zinn, Wolfram, Kupfer oder auch Nickel. „Die Lithiumlagerstätte in Zinnwald beispielsweise, von der zwei Drittel auf tschechischem Gebiet liegen, ist in Zentraleuropa die größte und wichtigste“, so der Leiter des Sächsischen Oberbergamtes, Bernhard Cramer. Mit den ungefähr 125 000 Tonnen Lithium, die unter Zinnwald liegen, könne man den Weltbedarf eines ganzen Jahres decken. Geschätzter Wert: zehn Milliarden Euro. Viele der Erze enthielten außerdem Beimengen der seltenen Elemente Indium oder Rubidium.

„Alles kommt vom Bergwerk her“, sagt Dulig. „Das ist nicht Folklore, sondern zeigt, dass ein wichtiger Bestandteil unseres Wohlstands aus Rohstoffen kommt, die gefördert, erarbeitet und verarbeitet werden müssen.“ Industrie habe sich dort angesiedelt, wo Rohstoffe vorhanden waren und weiterverarbeitet werden konnte. „Das neue Berggeschrey bietet dem Freistaat Sachsen nun eine große Chance auf einen Vorsprung Ost“, so der Wirtschaftsminister weiter.

„Steigen die Preise, rauschen die Anträge rein“

Die Sächsische Rohstoffstrategie soll dafür den Rahmen setzen. Der aus dem Jahre 2012 stammende und 2017 überarbeitete Plan werde derzeit neu geschrieben. Dabei rückten die Ziele der CO2-Reduzierung und des daraus resultierenden Umbaus von Gesellschaft und Wirtschaft in den Vordergrund. Der Freistaat Sachsen könnte hier einen wichtigen Beitrag leisten, um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, heißt es aus Dresden.

In den vergangenen 20 Jahren sei die Dynamik der Beantragung neuer Vorhaben sehr deutlich an die Weltmarktpreise gekoppelt gewesen, sagt der Leiter des Sächsischen Oberbergamtes. „Steigen die Preise, dann rauschen bei uns die Anträge rein. Sinken sie, dann laufen sie eher aus.“ Derzeit aber seien Anträge und Projekte ganz klar auf dem Weg nach oben – Indiz für einen neuen Bergbauzyklus. „Ursache ist die Technologierevolution, die wir gerade erleben“, so Cramer. Diese Transformation beispielsweise hin zur E-Mobilität verändere den Rohstoffbedarf. Das bedeute im Klartext: „Für jedes Braunkohlerevier, das wir gerade schließen, benötigen wir ein oder zwei neue Erzbergwerke.“ Allerdings käme auf rund 100 Projekte am Ende nur etwa ein funktionierendes neues Bergwerk.

Erstes Bergwerk in Niederschlag

Bisher hätten sich insgesamt 70 Bergbauvorhaben um Bergbauberechtigungen bemüht. Übrig geblieben davon sind noch 24. Fünf davon wiederum haben das Recht auf die Errichtung und den Betrieb eines neuen Bergwerks. Darunter das Projekt der Deutsche Lithium GmbH (ursprünglich ein Joint Venture aus Solarworld und Zinnwald Lithium), die in Zinnwald Lithium fördern will und das Projekt der Saxony Minerals & Exploration GmbH, die in Pöhla auf der Suche nach Zinn und Wolfram ist. Das allererste sächsische Bergwerk der Neuzeit arbeitet seit 2015 wieder in Niederschlag, um Fluorit und Schwerspat für Metall-, Auto- oder auch optische Industrie zu sichern.

Von Roland Herold