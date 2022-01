Leipzig

Nächste Woche endet in Sachsen die Gültigkeit der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Darin sind unter anderem die scharfen Beschränkungen von Versammlungen, 2G-Regeln im Handel und geschlossene Kultureinrichtungen festgelegt. Noch ist unklar, wie es danach weitergehen wird. Mit erheblichen Lockerungen ist aber nicht zu rechnen. Warum nicht?

Sachsen, immer wieder Sachsen

Es bleibt ein Fakt: Sachsen ist in der Pandemie Deutschland extremster Hotspot. Nirgends sonst in der Republik infizierten sich bisher so häufig Menschen mit dem Virus, nirgends sonst gab unter den Betroffenen so viele Todesopfer: Mindestens 13.000 sind es bisher. Im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern ist die Infektions- und Todesrate in Sachsen doppelt und dreifach höher. Der Grund dafür liegt nicht in der Topografie der Region, auch nicht in der Eigenart der Sachsen oder daran, dass sich Corona im Erzgebirge wohler fühlt. Wo viele Menschen sich infizieren, fehlt es an Achtsamkeit, Rücksicht und Schutz.

Das zeigte sich auch in der vierten Welle – die in Sachsen wieder einmal mit Abstand am intensivsten ausgeprägt war. Spätestens, wenn viele Menschenleben in Gefahr geraten, müssen Regierungen handeln und im Notfall auch Grundrechte abwägen. Sachsens Kenia-Koalition tat dies erst Mitte November, als das Infektionsgeschehen schon nicht mehr unter Kontrolle war und in den Kliniken bereits 2000 Covid-19-Betroffene mit teilweise schwersten Symptomen kämpften. Wenige Tage nach Inkrafttreten der Notverordnung mussten die ersten Betroffenen ausgeflogen werden, weil die Kapazitäten erschöpft waren.

Manche verweigern sich – alle tragen die Konsequenzen

Infektionen finden im Privaten statt, aber auch, wenn sich viele Menschen begegnen. Die berühmten AHA-Abstandsregeln sollen Risiken minimieren. Zur Wahrheit gehört, dass diese in Sachsen sehr unterschiedlich umgesetzt werden – ob aus Nachlässigkeit oder Ignoranz. Manche öffentliche Einrichtung führte Kontaktlisten, in anderen wurde nicht einmal Maske getragen. Einige Geschäfte machten ihre Ablehnung sogar im Schaufenster öffentlich. Das Einloggen per Warn-App sowie ein schneller Zertifikat-Scan sind in anderen Bundesländern schon lange Standard, in Sachsen bis heute nicht überall umgesetzt. An der Technik fehlt es zumindest nicht. Dazu kommt die bundesweit ihres Gleichen suchende sächsische Impfskepsis. Auch jetzt haben sich erst 62 Prozent der Bevölkerung gegen schwere Verläufe schützen lassen.

Kultur und Sport traf es beim Versuch den Kollaps zu verhindern besonders hart – wohl auch, weil sie manchem Entscheidungsträger im Vergleich zur Wirtschaft als entbehrlicher gelten. In Sachsen-Anhalt und Thüringen waren die Infektionszahlen damals noch weniger hoch, die Kliniken nicht so überlastet. Darüber hinaus stehen die Nachbarländer auch beim Impfen besser da. Letztlich dürfte diese Gemengelage entscheidend dafür gewesen sein, dass man heute in Halle noch ins Kino gehen kann, die Leinwände in Leipzig aber weiß bleiben.

Mit früher konsequenterem Vorgehen wäre vielleicht auch für Sachsen ein anderer Weg möglich gewesen. Hygienebestimmungen wurden lange gar nicht kontrolliert. Als die Behörden Anfang November doch mal nachschauten, mussten bei jeder vierten Kontrolle Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen geahndet werden – häufig mehrfach, wie der Linken-Abgeordnete Franz Sodann zuletzt im Sozialministerium erfuhr: im Einzelhandel, in Kultureinrichtungen, in Fitnessstudios, in Jugendclubs. Und: In manchen Landkreisen wird offenbar bis heute nicht kontrolliert.

Was bringen denn Verbote?

Tatsächlich führte der sächsische „Wellenbrecher“ dazu, dass die Herbst-Welle schneller und auch deutlicher als anderenorts zurückwich. Die Epidemiologen der Uni Leipzig konnten inzwischen eine Kontaktreduktion von 50 Prozent in allen Altersgruppen, außer bei Schulkindern nachweisen. In den Daten des Robert Koch-Instituts lässt sich zumindest in den ersten Tagen nach Inkrafttreten eine geringere sächsische Mobilität erkennen – außer im Landkreis Görlitz. Danach ging es wieder hoch.

Sachsens Gesundheitsämter registrieren zumindest nicht mehr 60.000 Neuinfektionen pro Woche, sondern „nur noch“ 10.000. Das zeigte sich auch in den Kliniken, wo Ende Dezember noch 1500 Covid-Fälle behandelt werden mussten. Verlegungen in andere Regionen sind aktuell nicht mehr notwendig. Überlastet sind die Intensivstation samt ausgepowertem Personal aber weiter. Zudem steigen die Corona-Patientenzahlen seit Neujahr wieder an.

Das Pandemie-Leben der Anderen

Als Sachsen im August noch in den Ferien weilte, hatten westliche Bundesländer bereits steigende Zahlen – dem Schulstart geschuldet. Später gab es auch in anderen Regionen Corona-Hotspots, aber nicht so flächendeckend wie in Sachsen. Auch andere Ministerpräsidenten reagierten mit mit scharfen Regeln. So sind etwa im Saarland auch Kultureinrichtungen geschlossen und Versammlungen auf zehn Personen beschränkt. Schleswig-Holstein, aber auch Bremen, Hamburg und Niedersachsen kamen vergleichsweise glimpflich durch die vierte Welle – wohl auch aufgrund der höheren Impfquoten.

Inzwischen hat sich die Situation aber geändert, Schuld daran ist Omikron. Nachdem die Mutation in Nord- und West-Europa zu regelrechten „Infektionswänden“ geführt hat, sind nun auch die nördlichen und westlichen Bundesländer stärker betroffen. Unterhalb der bestehenden Inzidenzen verdoppeln sich die Omikron-Fallzahlen aktuell jede Woche: Zum Jahresausklang war in Deutschland bereits jede zehnte Infektion auf die neue Mutation zurückzuführen. In Schleswig-Holstein stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch auf einen Allzeit-Rekordwert.

Die Zahlen sinken – warum nicht lockern?

Lockerungen könnten riskant sein, weil Omikron allen Prognosen zufolge auch im Freistaat bald das Geschehen bestimmen wird. „Aktuell überlagert sich der Rückgang der Delta-Variante mit der Ausbreitung der Omikron-Variante. Deshalb sehen wir in Bundesländern mit höherem Omikron-Anteil bereits einen Wiederanstieg der Fallzahlen, während in Bundesländern mit noch niedrigem Anteil wie in Sachsen noch Rückgänge zu verzeichnen sind. Dies wird sich aber in Kürze ändern. Dann dominiert die Omikron-Variante und wir müssen mit erneuten sehr hohen Fallzahlen rechnen“, sagte der Epidemiologe Professor Markus Scholz von der Uni Leipzig am Mittwoch.

In ihren am Dienstag auch im Dresdner Sozialministerium vorgestellten Modellierungen gehen die Experten von einem steilen Anstieg der Infektionszahlen ab Mitte Januar und von Spitzenwerten im Februar und März aus – mit täglich bis zu 90.000 Neuinfektionen. Das sind zehnmal so viele wie auf dem Höhepunkt der vierten Welle im November in Sachsen.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Erfahrungen in anderen Ländern zeigen eine geringere Hospitalisierungsrate nach Omikron-Infektionen. Das bedeutet, Betroffene müssen seltener mit schwersten Erkrankungen rechnen. Steigen die Infektionen aber so extrem wie berechnet an, führt auch der geringere Prozentsatz zur Überlastung der Kliniken. Von weiteren 16.000 Covid-19-Patientinnen und -Patienten allein in Sachsen ist die Rede. Wie sich das verhindern lässt? Praktisch kaum – es sei denn, die Kontakte aller Menschen im Freistaat lassen sich um 75 Prozent verringern, so die Forscher aus Leipzig.

Wenn die Verbote bleiben, hilft es den Extremisten?

Eine solche These wird in Sachsen oft aufgeworfen, wenn sich rechtsextreme Tendenzen in der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft zeigen. Allerdings fügen sich die aktuellen Proteste auch nahtlos ins Bild vergangener Jahre ein, in denen bereits ein nicht unerheblicher Teil der sächsischen Gesellschaft offen staatsfeindliche Ansichten vertrat – die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dies aber trotz allem klar ablehnte.

So zum Beispiel nach 2015, als in vielen sächsischen Gemeinden über Wochen hunderte Menschen vor Flüchtlingsunterkünften demonstrierten und diese auch gewalttätig attackierten. Ähnliches Potenzial ließ sich bei den verschiedenen Pegida-Demos und beim jährlichen Bombengedenken in Dresden erkennen. Die AfD holte in Sachsen bei der vergangenen Bundestagswahl 25 Prozent der Stimmen, bei der letzten Landtagswahl 2019 war sie mit knapp 28 Prozent zweitstärkste Kraft. Zuvor saß schon die NPD mit zehn Prozent Wählergunst im Landtag. Nicht zuletzt zeigen sich in wissenschaftlichen Studien immer wieder größere Gruppen mit extremistischen Haltungen: Im Sachsen-Monitor der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) war zuletzt von 21 Prozent Zustimmung zu antisemitischen Aussagen die Rede, der harte Kern der Corona-Verschwörungsszene wird laut einer Untersuchung im Freistaat auf 22 Prozent beziffert. In der Leipziger Totalitarismus-Studie ist von mehr als 30 Prozent Befürwortern einer rechtsautoritären Diktatur in Ostdeutschland die Rede. Die Mehrheit lehnt aber auch in diesen Studien extremistische Positionen ab, so wie sich eine Mehrheit in Sachsen gegen Corona impfen lässt und die Schutzmaßnahmen unterstützt.

Von Matthias Puppe