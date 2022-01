Sachsen kann (erstmal) leicht aufatmen – aber braucht einen Corona-Ausstiegsplan

Leipzig

Nun ist Sachsen Schlusslicht – und das ist etwas Gutes. Der Freistaat ist das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz. Grund zum ersten kurzen Aufatmen in diesem Jahr, Basis für die Landesregierung nun wieder einiges möglich zu machen, was zumindest für einen großen Teil der Bevölkerung wieder ein etwas bewegteres Leben bedeutet. Doch die niedrige Zahl ist schwer erarbeitet: Mehr als sieben Wochen Teil-Lockdown in der „Delta-Welle“ liegen hinter den Menschen, zermürbende Wochen. War’s das jetzt? Wohl nicht. Und dennoch sollte politisch begonnen werden, an das Ende der Pandemie zu denken.

Sachsen hat nun die 46. (!) Corona-Verordnung seit Beginn der Pandemie. Was sich nicht alles geändert hat von Verordnung zu Verordnung, durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse einerseits, durch politisches Taktieren oder willkürliche Festlegungen andererseits. Was stets gleich blieb: Ein martialisches Bürokratieungetüm, dessen Verästelungen und Sinnhaftigkeit zuweilen schwer nachzuvollziehen waren. Selbst diejenigen, die bisher allen Rat zum Durchkommen durch die Pandemie befolgt haben, sind zuletzt ausgestiegen. Akzeptanz hat eben mit Plausibilität, Nachvollziehbarkeit und Kommunikation zu tun. Dazu gehört, dass sich der Blick auf die Pandemie nach und nach verändern muss.

Nun wird eine Omikron-“Welle“ vorhergesagt, die sich hoffentlich nicht wie eine „Wand“ auftürmt. In anderen Bundesländern ist sie schon angekommen, dort werden hektisch die Maßnahmen hochgezogen, die Sachsen hier wieder lockert. Das Signal: Einen Lockdown des Lockdowns wegen soll es nicht geben – auch nicht prophylaktisch aus Sorge vor Omikron. Und das ist richtig. Nach allem, was bisher über diese neue Virusvariante bekannt ist, ist sie zwar weitaus übertragbarer, aber (vor allem für Geimpfte) weniger heftig – und so könnten weniger Patienten auf den Intensivstationen landen, das Sterberisiko sinkt massiv. Das muss in die Debatten einfließen. Omikron wird Sachsen noch einmal treffen, vor allem, weil die Impfquote hier weiter nur bei 61,4 Prozent (Zweitimpfungen) liegt, mehr als 10 Prozent weniger als der Bundesschnitt. Welten entfernt von anderen Staaten.

In anderen Ländern wie Spanien oder den USA wird bereits anders auf Corona geblickt – und in Omikron der Übergang von der Pandemie in die Endemie gesehen. So könnte Corona eine Krankheit werden wie andere auch. Dass Sachsen schon einmal einen Stufenplan vorgedacht hat, ist ein richtiger Schritt, es zeigt einen Weg auf. Wenngleich sich beim Blick darauf die Frage stellt, ob eine Inzidenz von 10 bis 35 bei einer vorherrschenden „Omikron“-Variante überhaupt Maßnahmen braucht. Klar ist doch: Die Freiheit von der Pandemie wird nicht mit einem Tag zurückkommen. Doch die nächsten Wochen werden vor allem in der Frage entscheidend sein, wie Deutschland weiter mit dieser Pandemie umgeht. Mit Bedacht, ja. Doch mit einem sinnvollen Maß an Mut.

Von Von Hannah Suppa