Die Einführung der Corona-Schutzmaskenpflicht in Bus und Bahn oder auch Geschäften ist in Sachsen problemlos gestartet. „Ich habe keine Anhaltspunkte dafür, dass es Schwierigkeiten beim Anlauf gab“, sagte Innenminister Roland Wöller ( CDU) am Dienstag in Dresden. Die übergroße Mehrheit halte sich an die Vorgaben.

„Kein einheitliches Bild“

Kontrolliert werde von Polizei und Ordnungsämtern. Im Öffentlichen Personennahverkehr könnten das auch die Kontrolleure, sofern dies in den Beförderungsrichtlinien verankert sei. Allerdings gebe es genau deswegen „kein einheitliches Bild“. Er habe lernen müssen, dass die Änderung einer Beförderungsrichtlinie ein langwieriger Prozess sei, der auch mit Anhörungen verbunden ist, gab der Innenminister zu.

Wöller kündigte gleichzeitig Schwerpunktkontrollen der Polizei an. So könne es durchaus sein, wenn sich Verstöße gegen die Maskenpflicht auf einer bestimmten Straßenbahn-Linie häuften, dass dann auch Beamte dort stärker kontrollierten. Flächendeckende Überprüfungen werde es dagegen nicht geben.

Kommt jetzt der „Maskenmarathon“?

Wöller sagte, Ziel sei es Infektionsketten zu unterbrechen. Das müsse mit der gebotenen Umsicht und der gebotenen Verhältnismäßigkeit geschehen. „Ich wünsche mir, dass wir uns im Interesse der Gesundheit an die Maßgaben halten.“ Nach dem Vorbild des konzertierten Blitzermarathons „Blitz für Kids“ vor Grundschulen könnte dann in Sachsen offenbar auch eine Art „Maskenmarathon“ stattfinden.

Seit 1. September gilt im Freistaat beim Einkauf und in Bus und Bahn eine Schutzmaskenpflicht. Verstöße dagegen werden mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 60 Euro geahndet. Die Regelung ist Teil der neuen Corona-Schutzverordnung, die bis 2. November gelten soll.

