Dresden

Ab Ende dieser Woche können sich in Sachsen auch Lehrerinnen und Lehrer von Oberschulen und Gymnasien gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Impfterminportal werde ab Freitag für Lehrer und Personal aller Schulformen freigeschaltet, kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag an. Bisher konnten sich nur Lehrkräfte von Förder- und Grundschulen impfen lassen.

Bis Dienstag wurden in Sachsen rund 931 000 Impfungen verabreicht, darunter knapp 646 000 Erstimpfungen. Mit einer Impfquote von 15,9 Prozent liegt der Freistaat leicht unter dem Bundesschnitt. „Wir haben weiter viele freie Termine für Astrazeneca“, warb Köpping für den Impfstoff, der nur noch Menschen über 60 Jahren empfohlen wird. Die Ministerin (62) hatte sich am Montag in Leipzig selbst mit dem Vakzin impfen lassen.

Von nöß