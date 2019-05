Dresden

Schnelles Internet, interaktive Tafeln, moderne Tablets: Ab dem kommenden Schuljahr sollen die sächsischen Schulen mit neuer Technik ausgerüstet werden. Der Freistaat erhält 225 Millionen Euro aus dem Digitalpakt, den Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) jetzt freigegeben hat. Hinzu kommen weitere 25 Millionen Euro von Land und Kommunen.

Freistaat unterschreibt Vereinbarung als erstes Bundesland

„ Sachsen hat als erstes die Bund-Länder-Vereinbarung unterschrieben. Auch mit der Förderrichtlinie sind wir bundesweit die ersten – wir sind in Deutschland die Vorreiter“, sagt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) im LVZ-Interview. Der entsprechende Beschluss soll am Dienstag im Kabinett erfolgen, die Zustimmung gilt als Formsache.

Piwarz : Förderrichtlinie soll unbürokratisch sein

„Wir planen Regionalkonferenzen, um vor Ort zügig in die Umsetzung zu kommen. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, die 250 Millionen Euro tatsächlich zu verbauen“, sagt Piwarz. Aber aufgrund von notwendigen Planungen und Ausschreibungen werde die Aufrüstung wahrscheinlich nicht sofort im August starten können. „Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe des kommenden Schuljahres richtig loslegen werden. Es wäre zu wünschen, dass wir noch 2019 mit einigen Maßnahmen beginnen können.“ Wichtig sei, so Piwarz: „Es soll möglichst wenig Bürokratie damit verbunden sein, und es muss schnell gehen, um die Schulen fit zu machen.“ Einige Kommunen seien bereits in Vorleistung gegangen, um ihre Schulen besser ausrüsten zu können. Der Digitalpakt von Bund und Ländern umfasst bundesweit fünf Milliarden Euro und war lange Zeit umstritten, da das Grundgesetz geändert werden muss.

Momentan hinkt Sachsen noch weit hinterher

Bislang verfügen viele Schulen in Sachsen nur über ungenügende Internetanschlüsse: Einer Studie des Bundesministeriums für digitale Infrastruktur zufolge gelten 43,5 Prozent als unterversorgt. Bei der technischen Ausstattung ist die Lage kaum besser: Im sachsenweiten Vergleich steht ein Computer durchschnittlich für fünf bis sechs Schüler bereit, ein Großteil der Rechner ist über fünf Jahre alt. Aktuell sind schon rund 600 Schulen im Rahmen der Offensive „Digitales Klassenzimmer“ in Förderprojekte aufgenommen worden.

Von Andreas Debski