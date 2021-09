Dresden

Steuersünder anonym via Internet anzeigen? Nach einer Umfrage der Leipziger Volkszeitung herrschen bei den Länderregierungen im Osten Skepsis oder sogar strikte Ablehnung gegenüber einer solchen Maßnahme, die Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) in Baden-Württemberg eingeführt hat und die bundesweit für viel Aufregung sorgt. Klare Ablehnung kommt von CDU, FDP und AfD. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte zuletzt dagegen gefordert, dass die nächste Bundesregierung das Modell in ganz Deutschland einführen soll. „Wir müssen Orte schaffen, wo auch gemeldet werden kann, wenn man weiß, dass es zu heftigem Steuerbetrug kommt“, so Baerbock.

„Kommt für Sachsen absolut nicht infrage“

Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) lehnt dagegen einen „Pranger“ für Steuersünder klar ab: „Ein Online-Meldeportal für vermutete Steuersünder kommt für Sachsen absolut nicht infrage. Eine solche Plattform im Internet halte ich als ausgesprochen gefährlich für den sozialen Frieden.“ Es gebe bereits jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten, anonym Kontakt zur sächsischen Steuerverwaltung aufzunehmen. Sinn und Zweck der Einführung einer zusätzlichen Möglichkeit der Kontaktaufnahme erschließe sich ihm darum nicht.

Es bestehe überdies die Möglichkeit, sich – auch anonym – per E-Mail, Telefon oder Brief an die sächsischen Finanzämter zu wenden, um Sachverhalte mitzuteilen, welche man steuerstrafrechtlich für relevant hält, teilte das Finanzministerium mit. Die Meldungen würden dann ebenso wie nicht anonyme Meldungen auf ihren Gehalt geprüft und entsprechend ausgewertet.

Sachsens Grüne warten auf alternative Vorschläge des Ministers

Anders als Vorjohann teilen Sachsens Grüne die Bedenken nicht. „Ob mit oder ohne Portal: Dass Menschen einander anzeigen, ist doch nichts Neues. Ob man das gut findet, steht auf einem anderen Blatt – es wird Menschen nicht davon abhalten, das auch weiterhin zu tun, aus welchen Motiven heraus auch immer“, sagte die sächsische Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert. Der Finanzminister könne zwar sagen, dass er das auf keinen Fall will, aber letztlich sei es immer noch das Parlament, dass so etwas gesetzlich regele, fügte sie hinzu. Sie würde vielmehr interessieren, welche Vorschläge das Finanzministerium stattdessen habe, um Einnahmen zu generieren, so Schubert.

Die Grünen-Finanzexpertin betonte: „Ich würde das Thema gern auf eine Sachebene zurückholen.“ Ihr sei es nämlich wichtig, „dass wir uns über ‚die großen Fische‘ unterhalten, denn der übergroße Teil der Steuerpflichtigen in Bevölkerung und auch Wirtschaft verhält sich gesetzestreu“. Durch Steuerhinterziehung und -vermeidung, etwa durch Steuerflucht in die Schweiz, verlören die Steuerzahlenden schließlich hohe Milliardenbeträge.

Thüringen: Besser im Länderverbund handeln

Thüringen steht einem solchen Online-Meldeportal zumindest skeptisch gegenüber. Aus dem Haus von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) heißt es, schon jetzt stünden ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung, um den Finanzbehörden Anzeigen wegen Steuerhinterziehung zu übermitteln. Ganz ausschließen will man eine solche Maßnahme jedoch nicht. „Darüber hinaus vertritt das Thüringer Finanzministerium die Ansicht, dass ein Onlineangebot für anonyme Anzeigen aus Akzeptanzgründen in der öffentlichen Wahrnehmung wenn, dann besser im Länderverbund erreicht werden kann“, verlautbart aus Erfurt.

Aus dem Finanzministerium von Sachsen-Anhalt heißt es dagegen knapp: „Ein Portal, über das im Internet anonym Hinweise auf Steuervergehen abgegeben werden können, existiert in Sachsen-Anhalt nicht. Aktuell gibt es dazu auch keine Planungen.“ Hinweise auf Steuervergehen könnten ja schon in anonymisierter Form gemeldet werden, so das Haus von Finanzminister Michael Richter (CDU).

Anzeige aus Wut beim dritten Bier

Auch der Bund der Steuerzahler Sachsens lehnt die Plattform ab. Präsident Thomas Meyer sagte: „Steuerehrlichkeit? Ja! Aber keine Plattform, die einem Missbrauch Tür und Tor öffnet.“ Wenn man sich über seinen Nachbarn ärgere und dann beim dritten Bier irgendetwas in die Welt setze, dann sei das nicht Sinn der Sache. Gerade im Osten mit dessen historischen Erfahrungen könne von solch einer Plattform nur abgeraten werden.

Das ändere aber nichts daran, dass man sich über das gegenwärtige Steuersystem neu verständigen müsse. „Der Versuch, Einzelfall-Gerechtigkeit herzustellen, führt zu zahllosen Ausnahmefall-Tatbeständen.“ Beim Steuerzahler dürfe nicht das Gefühl entstehen, dem System machtlos ausgeliefert zu sein, sonst wachse automatisch das Bedürfnis Grauzonen zu nutzen, mahnt Meyer.

Mehrheit der Deutschen dagegen

In Baden-Württemberg hatte der dortige Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) die bundesweit erste Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern eingeführt. Er begründete das mit dem Argument, das Steuerhinterziehung ein Schlag ins Gesicht all derjenigen sei, die ehrlich ihre Steuern zahlten. Steuerhinterziehung koste Deutschland geschätzte 50 Milliarden Euro im Jahr, so Bayaz. Schon bisher seien anonyme Anzeigen möglich, per Brief oder Telefon, das sei in anderen Bundesländern nicht anders. „Im Jahr 2021 sollte das aber auch online gehen“, erklärte der Minister. Allerdings ist die öffentliche Meinung bislang eher ablehnend: Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts Yougov sind 59 Prozent der Deutschen gegen eine solche Maßnahme.

Von Roland Herold