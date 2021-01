Sachsen macht FFP2-Masken in Pflegeheimen zum Standard

Dresden

Der wochenlange Lockdown und die Pflicht zum Tragen eines einfachen Mund-Nasenschutzes haben nicht zur deutlichen Verringerung der Ansteckungen mit dem Coronavirus geführt. Deshalb geht Bayern ab Montag noch einen Schritt weiter und führt die Pflicht zum Tragen von Atemschutzmasken mit Schutzklasse FFP2 im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr ein. Ob und wann Sachsen diesem Beispiel folgen wird und teure Filtermasken zur Pflicht erklärt, steht laut Sozialministerium noch nicht fest.

Generelle Pflicht in Sachsen kommt verfrüht

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hält Bayerns verschärfte Maskenpflicht für verfrüht: „Wenn wir genügend FFP2-Masken im Land haben, die auch für jeden zu vernünftigen Kosten erschwinglich und kaufbar sind, dann kann man über sowas sprechen“, sagte er der LVZ. Er sehe das derzeit noch nicht“, betonte Sachsens Regierungschef: „Deswegen glaube ich, ist das noch kein Mittel, was wir für ganz Deutschland an jeder Stelle so einsetzen können.“ In sächsischen Pflegeheimen sollen die Atemschutzmasken dagegen ab sofort zum Standard werden, erklärte Kretschmer.

Sozialministerin Petra Köpping hatte die verschärfte Maskenpflicht nach baerischem Vorbild am Dienstag zumindest als überlegenswert bezeichnet. Am Mittwochabend klang das Ergebnis ihrer Überlegungen so: „Es gibt in Sachsen keine Notwendigkeit, eine FFP2-Maskenpflicht in ÖPNV und Handel einzuführen. Viele Menschen greifen auch bereits jetzt von sich aus auf solche Masken zurück.“ Ältere Menschen hätten vom Bund in den Apotheken FFP2-Masken bekommen, es gebe auch noch eine weitere Lieferung, so die Ministerin. Ihr Fazit: „Natürlich empfehle ich gerade gefährdeten Gruppen, in Bus und Bahn und beim Einkaufen, eine FFP2-Maske zu tragen. Aber zur generellen Verpflichtung machen werden wir es nicht.“

Mehr oder weniger Sicherheit ...

Die im Arbeits- und Gesundheitsschutz gebräuchliche Abkürzung FFP steht für Filtering Face Piece (filtrierendes Gesichtsteil), die Schutzklasse FFP2 könnte nach Expertenansicht nicht nur andere Menschen, sondern auch den Träger selbst besser schützen. Eine FFP2-Maske kostet je nach Anbieter zwischen drei und 15 Euro.

Der Virologe Alexander Kekulé von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hält die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und Einzelhandel grundsätzlich für sinnvoll. „Natürlich ist eine FFP2-Maske deutlich sicherer als ein Mund-Nasen-Schutz, der oft auch nur sehr locker getragen wird“, so der leitende Mikrobiologe.

Es gibt aber auch skeptischere Stimmen zur FFP2-Pflicht. „Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht“, sagte Johannes Knobloch, Leiter des Bereichs Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. „Im schlimmsten Fall kann sich die Lage sogar verschlechtern, weil sich die Leute geschützter fühlen und weniger vorsichtig sind.“ Atemschutzmasken seien nicht für Laien gedacht. „Wenn sie nicht absolut dicht aufgesetzt wird, wirkt sie nicht besser als eine einfache Einwegmaske“, so Knobloch.

Linke für staatliche Hilfen

Die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, hat im Fall der Einführung einer FFP2-Maskenpflicht finanzielle Hilfen für Hartz-IV-Empfänger gefordert. „Im Hartz-IV-Satz sind diese Ausgaben nicht enthalten“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Auch deshalb engagiere ich mich für einen Corona-Zuschlag von mindestens 100 Euro auf alle Sozialleistungen.“ Sie selbst setze schon seit langem auf die sichereren Masken.

Die Sprecherin für Sozial- und Gesundheitspolitik der sächsischen Linken, Susanne Schaper, sieht bei vor allem den Freistaat in der Pflicht. Sie begrüße zwar , dass ab sofort in Pflegeeinrichtungen das Tragen von FFP2-Masken verpflichtend ist und gehe davon aus, dass die Masken in ausreichender Stückzahl für den Besuch von Angehörigen kostenlos zur Verfügung gestellt werden“, so Schaper. Der Freistaat müsse hier die Finanzierung sicherstellen.

Die Einführung einer generellen FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und Einzelhandel sei „nur realistisch, wenn die Masken kostenlos abgegeben werden.“ Viele Menschen können sich FFP2-Masken nicht leisten und würden durch die Einführung der Tragepflicht diskriminiert. „Die Gefahr, dass die Masken aus Kostengründen unsachgemäß verwendet werden, ist sehr groß. Es darf niemand durch eine FFP2-Maskenpflicht benachteiligt oder ausgeschlossen werden! Schaper sehe nach eigenen Worten „dringenden Klärungsbedarf, bevor die Staatsregierung dem Beispiel Bayerns folgt und eine FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und Einzelhandel einführt“.

Von Winfried Mahr/ Andreas Debski