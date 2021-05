Dresden

Sachsen muss noch gut zwei Wochen durchhalten – dann könnte es zu großflächigen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen kommen. Die Landesregierung hat am Mittwoch die Eckpunkte für eine „Sommer-Verordnung“ beschlossen, mit der ab 14. Juni wieder vieles möglich sein soll. „Wir wollen den Menschen eine Aussicht geben. Diese Perspektiven sind dringend notwendig“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) nach der Kabinettssitzung. Bis Sachsen weitgehend aufmacht, gelten ab 31. Mai zunächst die Änderungen der aktuellen Schutzverordnung. Diese sieht unter anderem Lockerungen für Freizeitparks und Freibäder vor.

Kontaktbeschränkungen sollen wegfallen

Ein wesentlicher Teil der ab 14. Juni geplanten Lockerungen betrifft den Privatbereich. So sollen die Kontaktbeschränkungen (fünf Personen aus zwei Hausständen drinnen, zehn Personen draußen) künftig wegfallen. Für öffentliche Veranstaltungen soll es allerdings noch Obergrenzen geben. „Insgesamt kennen wir vieles bereits aus dem vergangenen Jahr“, sagte die Sozialministerin. Die Details – insbesondere Maßgaben zu Inzidenzgrenzen – sollen in den nächsten beiden Wochen festgelegt werden.

Tourismus soll wieder durchstarten können

Ab 14. Juni sollen auch wieder Groß- und Sportveranstaltungen möglich sein. Eine wichtige Voraussetzung ist ein vom jeweiligen Gesundheitsamt genehmigtes Hygienekonzept. Bereits ab 31. Mai ist Spielbetrieb für Mannschaftssportler wieder möglich. Hoffnung besteht nun auch für den Tourismus: Zwar dürfen Campingplätze und Ferienwohnungen bereits Gäste empfangen, genauso Hotels und Pensionen bei einer Inzidenz unter 50 – pünktlich zum Start der Sommerferien in den ersten Bundesländern soll allerdings das Beherbergungsverbot schon ab einer Inzidenz unter 100 komplett fallen.

Daneben sollen auch Tagungen, Kongresse und Messen wieder möglich sein. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 könnten Tests vorgeschrieben werden. „Wichtig ist, dass es schnell ein Zeichen der Sicherheit gibt. Wir brauchen diesen Fahrplan“, erklärte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

Touristische Ausflüge und auch Schulfahrten werden erlaubt

Außerdem soll es großflächige Öffnungen im Freizeitbereich geben. Unter einer Inzidenz von 100 sollen auch touristische Reisen wieder erlaubt sein. Dazu zählen unter anderem Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristischer Bahn- und Busverkehr sowie Flusskreuzfahrten. Auch hier muss ein Hygienekonzept vorliegen, eine Kontakterfassung erfolgen und müssen Besucherinnen und Besucher zudem einen tagesaktuellen Test vorweisen. Außerdem sollen auch Schulfahrten nach monatelanger Pause wieder gestattet werden.

Mehr zum Thema: Sachsens Corona-Inzidenzen sind im Sinkflug – das sind die Gründe

Bis zum 14. Juni soll auch ein Öffnungsfahrplan für Hallenbäder, Wellnesszentren, Thermen und Saunen gefunden werden, kündigte Petra Köpping an. Das Gleiche gilt für die Kultur: Auch hier sind weitere Lockerungen im Gespräch. Eine gute Nachricht gibt es ebenfalls für alle Sängerinnen und Sänger: Ab 14. Juni soll auch wieder gemeinsam in Chören gesungen werden dürfen.

Sozialministerin: Brauchen sehr niedrige Inzidenzwerte

Darüber hinaus könnte auch in weiten Teilen – etwa bei der Gastronomie, in der Kultur oder beim Sport – die Testpflicht gestrichen werden. Voraussetzung sei allerdings eine mindestens zwei Wochen anhaltende Inzidenz unter 35, sagte die Sozialministerin und stellte nochmals die Bedingungen für die großflächigen Öffnungen klar: „Wichtig ist, dass wir wieder zu Sieben-Tage-Werten von zwei, vier oder sechs kommen, wie im vergangenen Sommer.“ Als einer der letzten Schritte sei dann auch denkbar, dass die bisherige Maskenpflicht in bestimmten Bereichen aufgehoben wird.

Von Andreas Debski