Dresden

CDU-Generalsekretär Alexander Dierks versuchte am Montagmorgen gar nicht, das Ergebnis in irgendeiner Weise schönzureden: „Dieser Wahlabend ist für die Union in Deutschland ein Debakel gewesen.“ Speziell in den ostdeutschen Bundesländern sei die CDU mit ihrer Kampagne nicht durchgedrungen. Personelle Konsequenzen werde es in Sachsen gleichwohl nicht geben. Die Frage, ob Michael Kretschmer Ministerpräsident bleiben könne, „geht fehl“.

Wahlschlappe wird zuerst der Bundes-CDU angelastet

Die sächsische CDU hatte am Sonntagabend – wie 2017 – das Nachsehen gegenüber der AfD. Dieses Mal musste sich die Union mit 17,2 Prozent auch der SPD geschlagen geben, die auf 19,3 Prozent kam. Wie Dierks sahen aber viele CDU-Funktionäre keine Notwendigkeit, die Union personell neu auszutarieren. Diese Wahlschlappe wurde zuerst der Bundes-CDU angelastet.

Das Wahlergebnis könnte dennoch Auswirkungen auf die Landespolitik haben: In der Union ist der Wunsch groß, eine konservativere Politik in der Regierung zu machen. In der Landtagsfraktion gibt es seit Langem das mehr oder weniger diffuse Gefühl, dass die Grünen und die SPD mehr Inhalte der Regierungsarbeit bestimmen als die CDU.

Grüne und SPD positionieren sich

Die kleineren Partner nutzen ihrerseits die Gelegenheit, um sich zu positionieren. Die SPD zeigte sich glücklich über den Wählerzuspruch und nicht zuletzt über das Direktmandat in Chemnitz. Generalsekretär Henning Homann rief die CDU dazu auf, die Bundestagswahl als Signal zu betrachten: „Die Konsequenz für die sächsische Regierungskoalition ist, dass wir in Sachsen einen neuen Schwung brauchen“. Die Union dürfe nicht in „Schockstarre“ verfallen.

Auch die Grünen verteilten Spitzen in Richtung der CDU: „Solange man jenseits der ,schwarzen Null’ und des Kampfes gegen geschlechtergerechten Sprache keine Vorstellung hat, was Konservatismus im 21. Jahrhundert eigentlich ist, wird auch dessen Potenzierung in die Sackgasse führen“, schrieb Grünen-Innenpolitiker Valentin Lippmann auf Twitter.

AfD glücklich, Linke demütig

Die AfD blickte am Montag zufrieden auf ihr Ergebnis. Sie hatte in Sachsen zwar an Zustimmung verloren und – statt 27 Prozent wie vor vier Jahren – 24,6 Prozent geholt. Demgegenüber stehen allerdings insgesamt zehn Direktmandate. „Wir wissen, das wir Wähler verloren haben“, sagte Parteichef Jörg Urban. Kleinparteien wie Die Basis hätten der AfD Stimmen gekostet. „Ich glaube, der kleine Verlust ändert nichts daran, dass wir die stärkste Partei in Sachsen sind.“

Geradezu demütig zeigte sich der Landesvorsitzende der Linken, Stefan Hartmann. Seine Partei hatte in Sachsen 9,3 Prozent geholt, wäre bundesweit aber fast an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Unter anderem das Direktmandat von Sören Pellmann in Leipzig sicherte ihr den Wiedereinzug. „Wenn die Partei klug ist, macht sie Ursachenforschung und Ursachenanalyse“, sagte Hartmann. Man müsse auch abseits der großen Städte bestehen.

Von Kai Kollenberg