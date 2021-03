Sachsen öffnet ab 15. März wieder alle Schulen – Wechselunterricht in Gymnasien und Oberschulen

Dresden

In Sachsen werden ab 15. März nun doch bereits auch alle Gymnasien und Oberschulen wieder für den Präsenzunterricht geöffnet. Wie Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Donnerstag in der Dresdner Kabinettspressekonferenz erklärte, soll die Rückkehr der noch im Homeschooling verbliebenen Kinder und Jugendlichen in den Oberstufen im Wechselmodell erfolgen. Je nachdem, wie es die Schulen selbst organisieren können, werden die Klassen aufgeteilt und dann im wöchentlichen oder täglichen Wechsel wieder in den Einrichtungen unterrichtet.

Bereits ab kommenden Mittwoch dürfen zudem alle noch zu Hause ausharrenden Förderschülerinnen und -schüler wieder in ihre Klassen zurück, sagte Piwarz. Hier werde ähnlich dem Modell in den der Grundschulen täglich in festen und voneinander zu trennenden Klassenverbänden unterrichtet.

Piwarz: Drei Monate lang keine Schule von Innen gesehen

„Wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen und alle diejenigen Schülerinnen und Schüler wenigstens teilweise auch zurückholen, die diese Möglichkeit bisher nicht hatten“, so Piwarz am Donnerstag. Diese sei gerade aus pädagogischen Gründen mehr als notwendig. „Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um Schüler handelt, die drei Monate lange keine Schule von innen gesehen haben“, so der Minister weiter.

Sollte es allerdings regionale wieder zu Corona-Ausbrüchen kommen, können die Schulen auch wieder geschlossen werden. Entsprechend werden die Schulen im aktuell stark von Infektionen betroffenen Vogtlandkreis und in Nordsachsen nur dann öffnen, wenn sich die Inzidenzwerte wieder unter 100 einpendeln, so der Minister.

Wöchentliche Testpflicht für Schüler und Lehrer

„Trotz der Öffnungen wollen wir die größtmögliche Vorsicht walten lassen“, so Piwarz weiter. Parallel zur Rückkehr in die Klassen führt der Freistaat deshalb eine Testpflicht in den Bildungseinrichtungen ein. Alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse müssen künftig mindestens einmal pro Woche einen negativen Corona-Test durchführen, Lehrerinnen und Lehrer sowie alle anderen anderen Erwachsenen im Schuldienst jeweils zweimal wöchentlich selbst testen. „Wer keinen solchen negativen Corona-Test vorweisen kann, darf am Unterricht auch nicht teilnehmen“, so der Unionspolitiker.

Seit 15. Februar befinden sich im Freistaat bereits Grundschulen und Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb. Zuvor waren am 18. Januar Abschlussklassen im Wechselmodell an die Bildungseinrichtungen zurückgekehrt.

Kretschmer unterliegt in Regierungskoalition

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich zuletzt noch klar dafür ausgesprochen, erst nach den Osterferien auch wieder Gymnasien und Oberschulen zu öffnen. Wie Kretschmer nun am Donnerstag erklärte, habe es in der sächsischen Landesregierung dafür aber keine Mehrheit gegeben, so dass es jetzt bereits am 15. März zu den Lockerungen kommt.

Bei der Konferenz von Bundesregierung und Ländern am Mittwoch war das Thema Schulen noch ausgeklammert worden, weil Bildung ohnehin Ländersache ist und es in den unterschiedlichen Regionen auch bereits unterschiedliche Modelle gibt, wie es nach dem gesamtdeutschen Lockdown im Dezember weitergehen sollte. Darüber hinaus hatten sich die Runde aus Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit der Bundeskanzlerin auf ein vergleichsweise kompliziertes Verfahren zur Lockerung von Beschränkungen verständigt.

Die Lockerungen sollen regional jeweils in Abhängigkeiten von verschiedenen Inzidenzwerten erfolgen, hieß es. Über die konkrete Umsetzung der Vorgaben müssen aber die Länder entscheiden. Sachsen hatte bereits in den Berliner Beschlüssen als Fußnote festhalten lassen, dass der Freistaat die „unkonditionierten Öffnungen angesichts der aktuellen und absehbaren Infektionslage sowie Impfquote“ für nicht vertretbar halte. Öffnungen müssten stattdessen an ein funktionierendes Testregime gekoppelt sein.

Von Matthias Puppe