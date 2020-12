Sachsen plant Aufbau einer Bio-Agentur: „Bedarf für regionale und biologische Produkte sehr groß“

Dresden

Sachsen plant die Schaffung einer zentralen Bio-Agentur, um Anbau, Vertrieb und Vermarktung regionaler Produkte aus ökologischer Landwirtschaft stärker voranzubringen. Wie Umwelt- und Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) erklärte, habe eine Studie mit vielen Akteuren entsprechende Potenziale für die Wirtschaftsbranche als auch für Sachsens Verbraucher aufgezeigt. Der Aufbau der zentralen Bio-Agentur soll im kommenden Jahr europaweit ausgeschrieben werden.

Günther nahm die Präsentation der Studien am Donnerstag zum Anlass, um auf die aus seiner Sicht besondere Rolle ökologischer Landwirtschaft gerade auch für Sachsen hinzuweisen. „Der Bedarf für regionale und biologische Produkte ist sehr groß. Auf dem Weltmarkt geht es von einer Preiskrise zur nächsten. Allein schon aus wirtschaftlichen Gründen bietet der regionale Biomarkt deshalb große Vorteile“, so der Minister. Regionale Erzeugung und Weiterverarbeitung sicherten Arbeitsplätze und damit Perspektiven auch im ländlichen Raum. Zudem seien regionale Bio-Produkte ein positiver Beitrag für die Ökobilanz von Lebensmitteln und erhöhten die Krisenfestigkeit.

„Es ist in den vergangenen Jahren schon viel passiert, aber trotzdem ist Bio heute immer noch eine Niesche“, so Günther. Als eine der größten Baustellen bezeichnete er das Segment der Außer-Haus-Verpflegung. Nur etwa ein Prozent der Großküchen und Caterer setze bisher betont auf Bio-Produkte. Wichtig sei dabei auch, dass Erzeuger künftig langfristige Absatzsicherheit erhielten. „Es kann nicht sein, dass es heißt: Wir nehmen mal ein paar Bio-Kartoffeln und das war es“, so der Grünen-Politiker.

Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) will den Anbau von regionalen Bioprodukten voran bringen. (Archivfoto) Quelle: dpa-Zentralbild

Frustration in der Landwirtschaft

Claudia Miersch vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) hat für die Studie mit vielen Landwirten im Freistaat gesprochen. „In der konventionellen Landwirtschaft herrscht große Frustration – trotz guter Anbaubedingungen“, sagt sie. Der Druck des Handels laste auf den Bauern und Viehzüchtern. Einerseits sollten die Produkte immer billiger werden, anderseits müsse beispielsweise auch auf Tierwohl geachtet werden. Das bereite vielen der Landwirte große Probleme.

Im Segment der sächsischen Biowirtschaft sei dagegen Optimismus weit verbreitet. Dort stelle allerdings der vielfach hohe bürokratische Aufwand beim Beantragen von Förderungen ein enormes Hindernis dar. Marktforscher Burkhard Schaer (Ecozept) spricht in seiner Analyse für die Studie vom Wunsch nach größerer Vernetzung, vom Handel, der mehr Information zu Produkten haben möchte, von Erzeugern, die sich gemeinsame Werbung vorstellen und vom notwendigen Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten. „Vielfach wurden sich auch sehr konkrete Zuständigkeiten gewünscht“, so Schaer weiter.

Bio-Agentur als zentrale Anlaufstelle

In diese Lücke soll nun die geplante sächsische Bio-Agentur springen. „Damit schaffen wir ein Instrument, um die Wertschöpfung von der Erzeugung über die Verarbeitung bis hin zur Vermarktung zu verbessern, Qualitätsstandards zu vereinbaren und den Absatz in der Region spürbar zu steigern“, so Minister Günther. Die zentrale Stelle soll dabei helfen, alle Glieder der Kette besser miteinander zu vernetzen, soll aber auch Anlaufstelle für kleine Projektfonds werden. Wer eine Idee für ein regionales Produkt aus ökologischer Herstellung oder für einen neuen Vertriebsweg hat, soll dort unkomplizierte Unterstützung erhalten.

Minister Günther will neben Handwerk und Handel unter anderem auch den Tourismus mit ins sächsische Bio-Boot holen. „In anderen Ländern ist es völlig klar, dass regionale Produkte beworben werden und Touristen natürlich auch gerade wegen diesen dort hinfahren“, sagt der Grünen-Politiker. Wer schon im Freistaat wohnt, soll das neue sächsische Bio-Selbstbewusstsein demnächst auch an lizenzierten Hinweisschildern auf den Produkten erkennen können. Wie es am Donnerstag hieß, sei beim Dienstleister Regionalfenster GmbH ein für den Freistaat einheitliches Etikett in Auftrag gegeben worden, auf dem genau zu erkennen ist, wo ein Produkt hergestellt sowie verarbeitet wurde und wie viel Prozent Sachsen tatsächlich drin steckt.

Von Matthias Puppe