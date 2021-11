Sachsen plant Aufbau von permanenten Impfstellen in allen Landkreisen

Dresden

Aufgrund des offenbar wieder wachsenden Bedarfs an Corona-Schutzimpfungen in Sachsen plant das Dresdner Sozialministerium nun auch den Aufbau von – wie es heißt – „permanenten Impfstellen“ im Freistaat. „Wir wollen pro Landkreis ein mobiles Impfteam an einem festen Ort installieren, um überall einen verlässlichen Anlaufpunkt zu schaffen“, so eine Sprecherin am Freitag auf LVZ-Nachfrage.

Zudem soll mit Hilfe von Kassenärztlicher Vereinigung (KVS) und Deutschem Roten Kreuz (DRK) noch mehr Personal für die 30 mobilen Impfteams akquiriert werden, die regelmäßig an unterschiedlichen Orten zum Einsatz kommen. Die Strukturen sollen jeweils aktuell an die erhöhte Nachfrage angepasst werden. „Bis zur vergangenen Woche waren die mobilen Impfteams nicht überall ausgelastet“, hieß es.

Keine Wiedereröffnung der 13 Impfzentren geplant

Eine Wiedereröffnung der bis Ende September in jedem der 13 Landkreise betrieben Impfzentren komme allerdings nicht in Frage. „Trotz reduzierter Kapazität waren diese zuletzt kaum ausgelastet. Wir haben auch immer wieder vernommen, dass sich viele Menschen offenbar davor scheuen, sich in einem als anonym empfundenen Impfzentrum impfen zu lassen“, so die Sprecherin des Sozialministeriums weiter.

Die Kassenärztliche Vereinigung habe zudem mitgeteilt, „dass sich über 70 Prozent der Hausärzte und auch viele Fachärzte an den Impfungen beteiligt haben und sich weiterhin beteiligen werden. Die Ärzte sehen hier ein großes Potenzial“, hieß es am Freitag aus dem Sozialministerium.

In den vergangenen Wochen mehrten sich Meldungen über lange Schlange und Wartezeiten bei den Impfaktionen der mobilen Teams in Sachsen. In den meisten Fällen sind es bereits zweifach Geimpfte, die sich nun ihre Impfauffrischung – den sogenannten Booster – abholen wollen. Bisher haben laut Robert Koch-Institut knapp 75.000 Menschen von dieser Option Gebrauch gemacht. Das entspricht einem Anteil von zwei Prozent an den vollständig Geimpften im Freistaat. Eine Auffrischung ist sechs Monate nach der zweiten Dosis möglich.

Insgesamt haben sich bisher etwa 2,4 Millionen Menschen in Sachsen gegen das Corona-Virus schützen lassen – das sind 59 Prozent der Bevölkerung und der niedrigste Wert im ganzen Bundesgebiet. Am Mittwoch hatten sich etwa 3000 noch Ungeimpfte dazu entschlossen, sich doch schützen zu lassen.

