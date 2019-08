Leipzig

Bekanntlich soll man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Um der Borkenkäferplage in den heimischen Wäldern aber Herr zu werden, rückt jetzt die Bundeswehr mit schwerem Gerät an. Es gehe darum, das von den Käfern befallene Holz schnell aus den Wäldern zu bekommen, sagt Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt ( CDU). Deshalb habe er in einem Schreiben an Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) um schnelle Hilfe durch die Bundeswehr gebeten, teilt er auf Anfrage der LVZ mit. Die Ministerin hätte ihm eine solche Hilfe auch grundsätzliche zugesagt. „Derzeit wird ein solcher Einsatz direkt mit dem Landeskommando Sachsen der Bundeswehr abgestimmt“, so Schmidt weiter.

Prognose: Schäden schlimmer als im Vorjahr

Schmidt sprach von den „verheerendsten Waldschäden seit Jahrzehnten“. Mindestens ein Viertel aller Bäume in Sachsen sei schwer geschädigt, durch die anhaltende Trockenheit und die Schädlingsausbreitung müsse aktuell mit noch größeren Schäden als im Vorjahr gerechnet werden.

Größte Vermehrung seit 100 Jahren

Die größten Kopfzerbrechen bereiten den Forstleuten die anhaltende Massenvermehrung verschiedener Borkenkäferarten an Nadelbäumen, die es in diesem Umfang in den zurückliegenden 100 Jahren nicht mehr gegeben habe, heißt es beim Sachsenforst. So machten Buchdrucker und Kupferstecher den in Sachsen weit verbreiteten Fichtenbeständen zu schaffen, Lärchenborkenkäfer den Lärchen und gleich mehrere Käferarten machten sich über dürregeplagte Kiefern her.

Große Schäden am Ahorn rund um Leipzig

Aber auch Laubbäume sind zunehmend betroffen. Vor allem im Forstbezirk Leipzig gebe es erhebliche Schäden beim Ahorn durch die Rußrindenkrankheit, bei der schädliche Pilzarten zum allmählichen Pflanzentod führten. Eschentriebsterben und diverse Käferarten machten auch Eschen und Ulmen zu schaffen. Zudem leiden alle Baumarten unter Wassermangel. Mit der Sommerhitze steigt außerdem die Waldbrandgefahr: Für die nördlichen Regionen des Freistaates und den westlichen Teil des Landkreises Leipzig wurde bereits die höchste Warnstufe ausgegeben.

Bundeswehr auch in Sachsen-Anhalt

Auch in Sachsen-Anhalt ist das Land im Gespräch mit der Bundeswehr, um die Borkenkäferplage in den Griff zu bekommen. Innenminister Holger Stahlknecht sagte in Magdeburg, die Waldschäden hätten ein „katastrophenähnliches Ausmaß“ angenommen. Bundesweit seien bereits mehr als 100 Millionen Altbäume abgestorben. Stahlknecht begrüßt einen Einsatz der Bundeswehr, „um die Situation vor Ort zu entlasten“. Das vom Borkenkäfer befallene Holz müsse unverzüglich aus dem Wald geschafft werden: „Damit können wir die Waldbesitzer nicht alleine lassen.“

Die deutschen Waldbesitzer sprechen wegen der aktuellen Borkenkäferplage, vielen Sturmschäden und der lang anhaltenden Dürre von einer „Jahrhundertkatastrophe“ hierzulande und erwarten Milliardenkosten.

Von Andreas Dunte und Winfried Mahr