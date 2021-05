Dresden

Die sächsische Landesregierung will am Dienstag eine neue Corona-Schutzverordnung beschließen. Der Entwurf, der der LVZ vorliegt, sieht nicht nur vereinfachte Regelungen und etliche Lockerungen vor – sondern auch Erleichterungen für Geimpfte und Covid-19-Genesene.

Lockdown-Dauer

Der Lockdown bleibt in Sachsen auch bei sinkenden Infektionszahlen bestehen. Die neuen Einschränkungen sollen vom 10. bis 30. Mai verlängert werden. Wichtig ist: Die sächsische Corona-Schutzverordnung greift erst, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der Inzidenz-Schwellenwert von 100 unterschritten wird. Da Leipzig am Montag bei 114,8 lag, könnten in der Stadt demnächst einige Lockerungen möglich werden. Andernfalls gilt – wie es aktuell der Fall ist – die bundesweite Notbremse durch das Infektionsschutzgesetz.

Lockerungen

Die Festlegung lautet: Ein Schwellenwert gilt als unterschritten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander folgenden Tagen unter der Grenze – zum Beispiel 100 – liegt. Dann sind Lockerungen ab dem jeweils übernächsten Tag möglich. Verschärfungen muss es wieder geben, wenn der Schwellenwert an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten wird, dann ebenfalls zum übernächsten Tag. Die Lockerungen sind meist an einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test geknüpft, wobei tagesaktuell „nicht länger als 24 Stunden zurückliegend“ heißt.

Kontaktbeschränkungen

Bei den Kontaktbeschränkungen soll es entscheidende Neuerungen geben. Unter einer 100er-Inzidenz könnten sich demnach in geschlossenen Räumen fünf Personen aus zwei Hausständen treffen – im Freien dürfen es zehn sein. Bei einer Inzidenz unter 35 könnten diese zehn Personen auch drinnen zusammenkommen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden jeweils nicht mitgerechnet.

Ausgangssperren

Diese sind bei einer Inzidenz unter 100 nicht mehr vorgesehen.

Geimpfte und Covid-Genesene

Eine weitere wesentliche Änderung betrifft Geimpfte und Covid-19-Genesene: Für sie entfällt die Testpflicht, die künftig für viele Bereiche gelten soll. Sie werden mit negativ Gestesten gleichgestellt. Als geimpft gilt, wer zwei Impfungen erhalten hat, wobei der zweite Piks mindestens 14 Tage zurückliegen muss. Als genesen gelten – für die Dauer eines halben Jahres – all jene, die einen mindestens 28 Tage alten PCR-Test oder eine ärztliche Bescheinigung vorlegen können. Die jeweiligen Nachweise sind nur im Original gültig.

Kitas und Schulen

In Kitas und Schulen sind keine wesentlichen Änderungen vorgesehen. So sollen die bereits in Sachsen bekannten Regelungen zum Wechselunterricht sowie zur Test- und Maskenpflicht fortgeführt werden.

Sport

Gruppen von bis zu 20 Minderjährigen dürfen im Außenbereich Sport treiben, allerdings benötigen Übungsleiter beziehungsweise Trainer einen Test. Fitnessstudios sollen wieder öffnen dürfen: Dafür muss der Inzidenzwert – wie auch für kontaktfreien Sport in anderen Innenanlagen – allerdings für 14 Tage unter 100 liegen, daneben besteht eine Testpflicht für Personal und Besucher, außerdem muss es eine Kontakterfassung geben.

Handel

Sinkt die Inzidenz unter 100, dürfen Baumärkte sowie Fahrzeug- und Fahrrad-Ersatzteilhändler neben den jetzt schon erlaubten Läden wieder öffnen. Für alle anderen – jenseits der Waren des täglichen Bedarfs und der Ausnahmen laut Infektionsschutzgesetz – gilt weiterhin Terminkauf per „Click and Meet“, sie dürfen erst ab einer Inzidenz unter 50 wieder öffnen.

Kirchen, Beerdigungen und Eheschließungen

An Beerdigungen dürfen maximal 30 Personen teilnehmen – sollen es allerdings mehr als zehn Personen sein, ist für alle ein tagesaktueller Test notwendig. An Hochzeiten dürfen höchstens 20 Personen teilnehmen, wobei ab zehn Personen wiederum Tests verpflichtend sind. Für Kirchen und Religionsgemeinschaften sind keine Obergrenzen vorgesehen, sie müssen aber „in eigener Verantwortung“ die Hygienekonzepte umsetzen.

Gastronomie und Hotels

Im Gastrobereich stellt Sachsen vorsichtige Lockerungen zumindest in Aussicht: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz 14 Tage lang unter 100, soll es Öffnungen im Außenbereich geben – mit Terminbuchung und Kontakterfassung. Sitzt mehr als ein Hausstand an einem Tisch, besteht für alle eine Testpflicht. Dagegen sollen Übernachtungen zu touristischen Zwecken untersagt bleiben. Möglicherweise könnten Camping und Ferienwohnungen ab einer Inzidenz unter 100 freigegeben werden – das entscheidet sich aber erst am Dienstag.

Kino, Theater und Zoo

Botanische und zoologische Gärten dürfen mit einem negativen, tagesaktuellen Test besucht werden. Kulturstätten – etwa Theater, Kinos, Konzerthäuser und „ähnliche Einrichtungen für Publikum“ – könnten öffnen, wenn die Inzidenz 14 Tage unter 100 liegt. Verpflichtend sind jeweils tagesaktuelle Tests und eine Kontakterfassung. Einzelunterricht an Musik- und Tanzschulen ist mit einem Test unter einer 165er-Inzidenz möglich, die vollständige Öffnung unter einer Inzidenz von 100 über 14 Tage hinweg.

Freibäder und Saunen

Bäder, Thermen und auch Badeanstalten dürfen nur für die medizinische Rehabilitation und den Schwimmunterricht in der Schule öffnen. Allerdings könnte in diese Regelung noch einmal Bewegung kommen und um eine Öffnungsperspektive für Freibäder ergänzt werden.

Freizeit und Veranstaltungen

An dieser Stelle bleibt die Corona-Schutzverordnung streng. Clubs, Diskotheken, aber auch Spielhallen, Spielbanken oder Prostitutionsstätten müssen geschlossen bleiben. Das letzte Wort muss aber auch hier noch nicht gesprochen sein. Im Sozialministerium wird auch hier über eine Öffnungsperspektive diskutiert. Wie diese aussehen kann, ist noch offen. Nach LVZ-Informationen kommt sie aber frühstens bei einer Inzidenz unter 50 in Betracht.

Maskenpflicht

Die strengen Hygieneregeln werden bleiben. Das bedeutet: Es sind anderthalb Meter Abstand zu anderen Personen einzuhalten, wo immer es möglich ist. Die Maskenpflicht etwa im öffentlichen Raum, im Nahverkehr und beim Einkaufen sowie auf Parkplätzen gilt weiterhin. Auch im Auto müssen Masken getragen werden, wenn Personen aus zwei oder mehreren Hausständen mitfahren. Fahrer und auch generell Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Maskenpflicht befreit.

Von Andreas Debski