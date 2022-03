Sachsen plant Ende der Maskenpflicht an Schulen

Dresden

Die Maskenpflicht an den sächsischen Schulen fällt komplett: Ab dem 21. März soll der Mund-Nase-Schutz auch nicht mehr auf den Schulgängen getragen werden müssen. Diese Regelung plant das sächsische Kultusministerium nach LVZ-Informationen, eine entsprechende Verordnung soll Ende kommender Woche beschlossen werden. Im Unterricht müssen die Schülerinnen und Schüler schon jetzt keine Maske tragen.

Testplicht bleibt aber

Die Corona-Testpflicht an Schulen soll aber erhalten bleiben. Das Ministerium plant demnach weiterhin mit zwei Tests pro Woche. Sobald ein positiver Fall aufträte, sollen wie gehabt fünf Tests pro Woche in der Klasse angeordnet werden. Auch die Möglichkeit von Schulschließungen bleibt in der neuen Verordnung bestehen. Voraussetzung ist, dass es an einer Einrichtung zu einem größeren Corona-Ausbruch kommt.

Von kol/ski