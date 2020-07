Dresden

Glühwein, Lebkuchen, geschmückte Stände und Lichterketten. Bis Weihnachten sind noch sechs Monate Zeit. Aber viele Veranstalter und Aussteller warten bereits sehnsüchtig auf ein Zeichen, ob die beliebten Weihnachtsmärkte stattfinden können. Aus diesem Grund hat Sachsens Ministerin für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch ( CDU), auf den Altmarkt nach Dresden geladen, wo jedes Jahr der Striezelmarkt rund zwei Millionen Besucher anlockt.

Klepsch erklärt: „Wir wollen, dass die Märkte in Sachsen durchgeführt werden.“ Und die Ministerin nennt zugleich ihre Gründe dafür: „Sie sind ein bedeutendes Kulturgut in Sachsen mit einer Tradition, die sich durch den gesamten Freistaat zieht. Gleichzeitig sind sie von großer wirtschaftlicher und touristischer Bedeutung.“

Mindestabstand am Glühweinstand?

Das „Aber“ folgt sogleich: Aktuell habe die zweite Infektionswelle Deutschland erreicht und es gebe täglich neue Infektionsherde. „Daher ist es zum Schutz der Gesundheit wichtig, verantwortungsbewusst und achtsam zu handeln, je nach den Gegebenheiten vor Ort“, so Klepsch.

Singen von Weihnachtsliedern nur mit Maske? Mindestabstand am Glühweinstand? Was Besucher des Weihnachtsmarktes genau erwartet, bleibt noch unklar. „Ich werde mich mit den Kommunen in einem größeren Rahmen austauschen und plane deshalb zeitnah eine Art Weihnachtsmarkt-Forum, bei dem sich Erfahrungswerte und gute neue Ideen ergänzen werden.“

Soll heißen: Je nach Infektionslage und Gegebenheiten wird man jeden Weihnachtsmarkt in Sachsen individuell betrachten. Man wolle nicht, so die Ministerin, dass die Märkte zu Hotspots werden.

Erzgebirge geht Planungen „beherzt“ an

Frank Vogel, Landrat des Erzgebirgskreises, macht der Ministerin deutlich, wie wichtig die Märkte und auch die Bergparaden für das Erzgebirges sind. Er spricht von gelebter Tradition und Wirtschaftsfaktor. Deshalb gehe man jetzt die Planungen „beherzt“ an – „wohl wissend, dass dies unter Vorbehalt des Infektionsverlaufes geschehen muss“. Besonders die ländlichen Regionen hätten bewiesen, dass sie mit Herausforderungen umgehen könnten.

Beim Verband Erzgebirgische Kunsthandwerker und Spielzeughersteller ist man zufrieden. Verbandschef Frederic Günther spricht von einem „überaus wichtigen Signal, das unserer Branche Zuversicht und Planungssicherheit für das zweite Halbjahr gibt“.

Kaum ein Markt ohne Räuchermännchen aus dem Erzgebirge

Bereits im Mai ist der Verband auf Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU) mit der Bitte zugegangen, für Planungssicherheit zu sorgen. Sachsenweit gebe es kaum einen Weihnachtsmarkt ohne Beteiligung eines Branchenvertreters, und auch in vielen anderen deutschen Städten von Erfurt über Berlin bis Lübeck gehörten die Stände mit Erzgebirgischer Volkskunst zum Bild zahlreicher Weihnachtsmärkte.

Das Marktamt in Leipzig hatte vor Kurzem erklärt, an seinen Plänen für den nächsten Weihnachtsmarkt festzuhalten. Hygiene- und Abstandsregeln wollen man beachten. Dass auf dem Platz vor dem Alten Rathaus in Leipzig in diesem Jahr ein Bühnenprogramm steigt, glaubt Marktamtsleiter Walter Ebert aber eher nicht. Dazu seien die Verhältnisse zu beengt. Möglicherweise sei auch nur ein „ Weihnachtsmarkt light“ möglich. „Dann müssten wir Stände rausnehmen, was mir für die Händler leidtäte. Ich möchte nicht entscheiden, wer kommen darf und wer nicht. Dann wird gelost”, sagte er.

