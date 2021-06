Leipzig

In Sachsen fallen weitere Beschränkungen. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung dürfen ab kommenden Montag viele Bereiche wieder öffnen – und das weitgehend ohne Testpflicht. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich.

Auf die Rückkehr zur Normalität hätten die Händler lange warten müssen, heißt es beim Handelsverband (HDE) Sachsen. „Die Testpflicht hält bislang viele Menschen von einem Einkaufsbummel in unseren Städten ab“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer René Glaser. „Die Kunden zeigen sich insofern sehr zurückhaltend. Dies spürt der Einzelhandel deutlich in Form vergleichsweise äußerst niedriger Frequenzen und marginaler Umsätze.“

„Geschäftsaufgaben werden nicht ausbleiben“

Die Branche habe über Monate hinweg ein Sonderopfer erbracht. Mit ihren im Vergleich zu anderen Bundesländern strengeren Reglementierungen und der zögerlichen Rücknahme von Auflagen habe die sächsische Regierung die Situation im Einzelhandel verschärft.

Glaser kritisiert, dass „quasi über Nacht und ohne Vorankündigung“ die Grenze für die Testpflicht vom Inzidenzwert 50 auf 35 geändert wurde. „Und das, obwohl die Infektionen rückläufig waren und es beim Impfen Fortschritte gab“, so Glaser. „Ein verlässliches und vertrauensvolles Agieren sieht anders aus.“ Die Auswirkungen der Pandemie für die Branche werden erst mit zeitlichen Verzögerung sichtbar werden. „Geschäftsaufgaben werden nicht ausbleiben.“

Gäste und Wirte sehnen Normalität herbei

Die neue Verordnung komme keineswegs zu früh, meint Lars Schaller, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Sachsen. In einigen Regionen ist der Schwellenwert von 35 bereits seit zwei Wochen unterschritten. Im Vogtland könne bereits ohne Test eingekauft werden, in Leipzig und Nordsachen ist das ab diesen Mittwoch möglich. In einigen Regionen sei der notwendige Schwellenwert von 35 über den geforderten Zeitraum noch nicht erreicht.

„Die Testpflicht hält bislang viele vom Gaststätten- oder Restaurantbesuch fern. Nicht nur die Gäste, auch die Wirte warten sehnsüchtig auf die komplette Aufhebung. Personell ist das eine große Belastung“, so Schaller.

Angesichts der rasant sinkenden Infektionszahlen sieht Schaller auch Handlungsbedarf im Kultur- und Eventbereich. Die Handballspiele des SC DhfK in Leipzig haben gezeigt, dass bei Einhaltung der Hygienekonzepte Großveranstaltungen mit Besuchern möglich sind. „Hier erwarten wir endlich klare Aussagen.“

„Endlich sind wieder Messen und Kongresse erlaubt“

Dieser Punkt ist auch Axel Hüpkes, Präsident des sächsischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, wichtig. Die Handballer zeigen, was möglich ist. „In anderen Bereichen stimmen die Hygienekonzepte auch.“

Froh sei er, dass endlich wieder Kongresse und Ausstellungen möglich sind. „Die Branche hat lange auf dieses Startsignal gewartet, gerade im Messegeschäft ist ein langer Vorlauf nötig. In anderen Bundesländern ist man da schon weiter.“ Bayern hatte bereits vor drei Wochen der heimischen Messewirtschaft einen Starttermin genannt. Hüpkes rechnet damit, dass die Leipziger Messe im zweiten Halbjahr zahlreiche Veranstaltungen – zwar unter Auflagen, aber mit Besuchern – durchführen wird.

Von Andreas Dunte