Sachsen ringt mit regionalen Corona-Ausbrüchen

Das Corona-Virus drängt sich wieder in den Vordergrund, auch in Sachsen. Seit gut zweieinhalb Wochen werden täglich etwa 50 bis 100 Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Am Donnerstag waren es beispielsweise 82 neue Corona-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden.

Auch im Vergleich zum noch stärker betroffenen Rest der Republik gehört Sachsen zumindest nicht mehr zur „Corona-Sorgen“ freien Zone, so wie noch vor Wochen. Grund zur Hysterie besteht aber nicht. Im Dresdner Sozialministerium gab man sich am Donnerstag betont gelassen, sprach von „keiner außergewöhnlichen, sondern einer erwartbaren Lage“. Die aktuellen Covid-19-Ausbrüche seien lokal, beherrschbar und begrenzt, so Sprecherin Theresa Schmotz.

Damit gemeint sind vor allem die Nachrichten aus einigen Regionen im Süden des Freistaats. In der Gemeinde Markneukirchen, im oberen sächsischen Vogtland an der Grenze zu Tschechien, waren in der vergangenen Woche mehrere Schulen nach Corona-Fällen geschlossen worden. Eine Busfahrt nach Italien gilt als einer der Auslöser, auch in der örtlichen Instrumentenherstellung wurden Infektionen registriert. Nicht zuletzt steckten sich in einem Pflegeheim Personal als auch Bewohner mit dem tückischen Virus an. Gestern summierte sich die Zahl der zuletzt positiven Tests im 8000-Einwohner-Ort auf 55. Im ganzen Vogtlandkreis sind es 100.

Corona-Notbremse: Die 7-Tage-Inzidenz

Im Sommer, als die Lage noch entspannter war, hatten sich Sachsens Landesregierung und Landkreise darauf verständigt, auf Corona-Ausbrüche regional zu reagieren. Verschärfte Schutzmaßnahmen sollte es immer dann geben, „wenn die sogenannte Inzidenz den Wert von 35 beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschreitet“, so Schmotz. Als der Wert im Vogtland am Dienstag bereits gen 50 tendierte, zog Landrat Rolf Keil ( CDU) die erste mögliche Notbremse, verhängte für mehrere Gemeinden Kontaktbeschränkungen, ließ Großveranstaltungen verbieten und ordnete die Erhebung von Kontaktdaten in der Gastronomie an. Auch ein Besuchsverbot in Krankenhäusern oder Pflegeheimen wurde wieder erlassen.

„Mund-Nasen-Schutz ist kein Kinnwärmer“

Wie Amtsarzt Andreas Lonitz am Donnerstag im Vogtland Radio erklärte, gebe es nun erste Anzeichen von Entspannung. Angesichts von 100 Infizierten und 400 Kontaktpersonen in Quarantäne sei die Lage aber schwieriger als beim Lockdown im Frühjahr. Eine fundierte Erklärung, warum die Infektionen gerade jetzt anstiegen, habe er nicht. Lonitz vermutet aber, dass der laxe Umgang mit dem Mund-Nase-Schutz ein Grund sein könnte. „Viele nutzen ihn nur als Kinnwärmer. Das ist rücksichtslos gegenüber den Mitmenschen“, so Lonitz.

Im benachbarten Erzgebirgskreis kann von Entspannung derzeit noch nicht die Rede sein. Gestern wurden aus dieser Region 24 neue Infektionen nach Dresden gemeldet. Auf der Inzidenz-Skala bewegt sich der Landkreis zunehmend in Richtung der Grenzwerte, liegt derzeit aber noch im dunkelgelben Bereich. Vergangene Woche hatte Landrat Frank Vogel ( CDU) bereits für die Gemeinde Sehmatal Kontaktbeschränkungen erlassen. Ein paar Kilometer südlich beginnt inzwischen das „Risikogebiet Tschechien“, wo die Behörden mit einem sich rapide ausbreitenden Covid-19-Virus ringen.

Das Auswärtige Amt in Berlin warnt inzwischen explizit vor Reisen ins Nachbarland, eine generelle Schließung der Grenzen ist aber bisher kein Thema. Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) wäre das ohnehin keine Option. Er rief seine Landleute bereits vergangene Woche dazu auf, bei Reisen nach Tschechien besondern vorsichtig zu sein. Wer jetzt zurück nach Deutschland einreist, muss sich beim örtlichen Gesundheitsamt melden, in häuslicher Quarantäne bleiben und sich auf das Virus testen lassen. Ausgenommen davon sind nur berufliche Grenzpendler.

