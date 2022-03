Leipzig

An Sachsens Schulen bleibt die Maskenpflicht nun doch bestehen. Auf einen entsprechenden Beschluss hat sich die Staatsregierung in der Kabinettssitzung am Dienstag verständigt, wie das Kultusministerium in Dresden bekannt gab. Bisher war geplant, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ab dem 21. März vollständig entfallen soll – wie nun publik wurde, müssen Schüler im Schulgebäude weiter eine entsprechende Abdeckung tragen. Im Unterricht entfällt die Maske aber weiterhin. Die Regeln sollen bis zum 2. April gelten.

Die bestehenden Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas sollen demnach ebenfalls fortgeführt werden. Dazu zählt die zweimalige Testpflicht pro Woche, der sich Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Unterricht unterziehen müssen. Treten im Klassenverbund einzelne Corona-Fälle auf, sollen positiv getestete Kinder und Jugendliche weiter in häusliche Lernzeit gehen. Dem Beschluss zufolge sollen die übrigen Schülerinnen und Schüler aber weiterhin in der Schule verbleiben. Sie müssen sich demnach an fünf aufeinanderfolgenden Tagen testen lassen – das gilt auch für genesene und geimpfte Schülerinnen und Schüler.

Weitere Beschlüsse der Staatsregierung erwartet

Wie das Kultusministerium betonte, folgt Sachsen der Rechtsauffassung der Ampelkoalition in Berlin: Dem Entwurf eines neuen Infektionsschutzgesetzes zufolge sollen über den 20. März hinaus bestimmte Basisschutzmaßnahmen erhalten bleiben. Der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegte Gesetzentwurf sieht eine zweiwöchige Übergangszeit vor: In dieser Zeit können bisherige Regelungen der Länder bis 2. April bestehen bleiben – ausgenommen sind aber Kontaktbeschränkungen oder Teilnehmerobergrenzen für Veranstaltungen. Der Bundestag soll noch in dieser Woche über das Gesetz abstimmen. Mehrere Bundesländer haben bereits erklärt, die Übergangsregelung nutzen zu wollen.

In dieser Stunde informiert die Sächsische Staatsregierung über die Eckpunkte der neuen Corona-Verordnung, die weiteren Beschlüsse werden in Kürze erwartet.

Von Florian Reinke