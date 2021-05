Aus Mangel an Freizeit-Alternativen haben in der Corona-Pandemie mehr Menschen die Wanderstiefel geschnürt. Nun beginnt die neue Saison. Gerade Himmelfahrt und Pfingsten sind beliebt für Wandertouren. Doch die Pandemie hat auch das Wandern verändert.

Ob im Harz oder in der Sächsischen Schweiz – in der Pandemie ist das Wandern der neue Volkssport auch in Sachsen. Quelle: Matthias Bein