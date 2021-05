Sachsen setzt Corona-Warn-App im Handel ein: Das ändert sich beim Einkaufen

Dresden

Als erstes Bundesland ermöglicht der Freistaat Sachsen den Einsatz der Corona-Warn-App im Einzelhandel. Damit entfällt faktisch die Pflicht, sich mit Kontaktdaten registrieren zu müssen. Bislang war das Eintreten in die meisten Geschäfte nicht möglich, ohne ein Schriftstück mit persönlichen Daten zu hinterlassen. Im Infektionsfall sollen auf diesem Wege Ansteckungsketten nachverfolgt werden. Mit der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung, die ab Montag gilt, soll das obsolet werden.

Damit könnte der Einkauf erheblich erleichtert werden: Es genügt dann, mithilfe der App einen QR-Code einzuscannen. Eine Registrierungsfunktion hat die App im Rahmen eines Updates bereits erhalten. Sollte ein Nutzer positiv getestet werden, kann er wie gehabt sein Testergebnis in der App anonym freigeben. Menschen, deren Aufenthalt sich zehn Minuten oder länger mit der Person überschnitten hat, werden anschließend gewarnt. Dabei obliegt es jedoch dem Nutzer, ob ein Testergebnis auch tatsächlich hochgeladen wird – die Eigenverantwortlichkeit spielt also eine zentrale Rolle.

QR-Codes können Händler einfach erstellen – Kunden müssen sie nur noch scannen. Quelle: Andre Kempner

Eine Registrierung ist nicht notwendig

Wie Regierungssprecher Ralph Schreiber gegenüber der LVZ erklärte, sollten digitale Systeme in diesem Bereich künftig „vorrangig“ genutzt werden. Bieten Händler die Möglichkeit zum Einchecken nicht an oder ist der Kunde nicht gewillt, die Funktion zu nutzen, soll das Papierformular als Alternative weiterhin zur Verfügung stehen.

In puncto Datenschutz ist die Corona-Warn-App ihrer Konkurrenz überlegen. Anwender müssen keine personenbezogenen Daten hinterlassen, eine Registrierung ist nicht notwendig. Einen anderen Ansatz verfolgt die sogenannte „Luca-App“: Nutzer sind gezwungen, persönliche Daten zu hinterlegen – im Falle einer Infektion kann das Gesundheitsamt auf diesem Wege Kontaktpersonen informieren. Bislang haben nur die Länder Sachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen auf eine Implementierung von „Luca“ verzichtet.

Der Einsatz anderer Apps wird geprüft

In anderen Bundesländern spielt die App eine zentrale Rolle bei der Kontaktnachverfolgung und wird sogar mit Steuermitteln alimentiert. Die Hackervereinigung „Chaos Computer Club“ hatte das scharf kritisiert und den Entwicklern einen „Mangel an Kompetenz und Sorgfalt“ vorgeworfen. Hintergrund waren vermehrte Berichte über Sicherheitsprobleme.

Im Falle der Corona-Warn-App hat die Sächsische Staatsregierung Aspekte des Datenschutzes mit berücksichtigt, wie Regierungssprecher Schreiber versichert. Allerdings genießt die App keine Monopolstellung: Dem Regierungssprecher zufolge ist die Verwendung „nicht rechtlich“ bindend. Ein zentraler Ansatz der Kontaktdatenerfassung sei weiterhin möglich, der Freistaat prüfe bereits etwaige Lösungen. Zwar wollte die Staatskanzlei auf Nachfrage nicht einräumen, um welche Programme es sich handeln könnte. Dass die „Luca-App“ dazu zählt, ist aber naheliegend. Allerdings sei es „kurzfristig nicht in der Breite realistisch umsetzbar“, die Gesundheitsämter anzubinden.

IT-Experten loben Beschluss

Dass nun erst einmal die Corona-Warn-App verwendet werden soll, lobt der sonst für seine kritische Haltung bekannte „Chaos Computer Club“. „Wir begrüßen die Entscheidung des Freitstaats Sachsen, die dezentrale, anonyme und schnell alarmierende Corona-Warn-App als Standard-Lösung für Check-ins zu nutzen, wie es auch der Bundesdatenschutzbeauftragte gefordert hat“, sagte Linus Neumann, Sprecher der Vereinigung, der LVZ.

Neumann nimmt auf ein Schreiben des Bundesdatenschutzbeauftragten Urlich Kelber Bezug. Dieser hatte in der vergangenen Woche in der „Zeit“ gefordert, „dass auch die Corona-Warn-App zur Registrierung bei Geschäften und in der Gastronomie genutzt werden kann“. Eine ähnliche Forderung erhob auch schon die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden.

Auch der Impfausweis soll integriert werden

Perspektivisch soll der digitale Impfausweis auch an die Corona-Warn-App gekoppelt werden. Ein entsprechender fälschungssicherer Nachweis fehlt bis jetzt, wurde aber von der Bundesregierung angekündigt. Dass sich dieser noch in der Entwicklung befindet, sorgt für reichlich Kritik, auch aus dem Osten: „Das ist ein kleines, wenn auch nicht unwichtiges Detail, weil wir beim Nachweis der Impfzertifikate und der Testzertifikate sowie dem Status der Genesenen ein klares Instrument brauchen, damit es auch überprüft werden kann“, sagte der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dem Sendernetzwerk RTL/ntv im Hinblick auf Lockerungen für vollständig Geimpfte. Am Mittwoch hat der Bundestag weitreichende Grundrechtseingriffe für zweifach immunisierte Personen aufgehoben.

