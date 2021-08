Sachsen setzt auf Angebote für Familien statt auf eine „Lange Nacht des Impfens“

Dresden/Erfurt

Trotz des Erfolgs der „Langen Nacht des Impfens“ in Berlin will man in Sachsen andere Wege gehen, um die Impfbereitschaft zu steigern. Derzeit lägen keine Informationen vor, dass vergleichbare Aktionen in den sächsischen Impfzentren geplant seien, sagte eine Sprecherin des DRK Sachsen.

Am ersten Tag der „Langen Nacht des Impfens“ Anfang dieser Woche hatten sich in Berlin nach Behördenangaben rund 420 Menschen zu Techno-Musik und schummerigem Licht impfen lassen. Veranstaltet wurde die Aktion vom Berliner Senat, der Clubcommission und dem DRK. Von 20 Uhr bis Mitternacht war eine Impfung ohne Anmeldung möglich.

Angebote für Familien: „Überrannt wurden wir nicht“

„Generell besteht eine hohe Bereitschaft, in den Clubs und Livemusikspielstätten einen Beitrag zum Impffortschritt zu leisten“, sagte ein Sprecher des Livekommbinats Leipzig. Allein in diesem Sommer plant der Verein nach eigenen Angaben etwa 150 Kulturveranstaltungen. Angesichts steigender Infektionszahlen und einer möglichen Verschärfung der Corona-Regeln seien Veranstaltungen in Innenräumen absehbar „wirtschaftlich, planerisch und künstlerisch sowie aus Sicht der Gäste praktisch nicht durchführbar“ gewesen.

In Sachsen und Thüringen unterbreitet das DRK in den Impfzentren spezielle Angebote für Familien. So auch am vergangenen Sonnabend. „Die Resonanz war durchwachsen, überrannt wurden wir nicht“, sagte ein DRK-Sprecher auf Anfrage. Während in Löbau bis zum frühen Nachmittag etwa 20 Prozent mehr Impflinge ohne Termin kamen als sonst und auch 20 Kinder geimpft wurden, waren es in Leipzig so viele wie in den vergangenen Tagen – darunter aber „auffällig mehr Familien“. Viele Familien nahmen den Piks auch beim Besuch im Freizeitpark Belantis bei Leipzig mit.

Familienimpftag: In Thüringen beteiligten sich 29 Impfzentren

Auch in Thüringen gab es am Samstag einen landesweiten Familienimpftag. Kinder ab zwölf Jahren und Jugendliche konnten sich gemeinsam mit ihren Familienangehörigen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen Covid-19 immunisieren lassen. An der Aktion beteiligen sich die 27 regionalen Impfstellen sowie die größeren Impfzentren in Meiningen und Leinefelde. Erwachsene ab 18 Jahren konnten sich außerdem ohne vorherige Terminbuchung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen. Hier genügt eine Impfung für den vollständigen Impfschutz.

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hat – auch mit Blick auf eine Rückkehr zur kulturellen Normalität in der Corona-Pandemie – zum Impfen aufgerufen. „Nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern auch die anderen, die das nicht können“, sagte sie am Wochenende. Die Frage, wann wieder Normalität herrsche, beschäftige viele. „Die Antwort ist: Eine höhere Impfquote bringt uns mehr Sicherheit für den Herbst und den Winter.“ Das helfe Museen und Theatern, Konzertveranstaltern, aber auch der Kneipe um die Ecke.

„Ich wäre beruhigter, wenn die Impfquote höher wäre“, sagte Klepsch und appellierte an Ungeimpfte: „Es gibt reichlich Impfstoff, einfacher als jetzt war es nie.“ Die Kultur, aber auch Gastronomie und Veranstalter seien vom Wollen und der Einstellung der Menschen abhängig.

Sachsen weiter Schlusslicht unter den Bundesländern

In Sachsen läuft die Impfkampagne eher schleppend, der Freistaat ist weiter Schlusslicht unter den Bundesländern. Laut der jüngsten Übersicht des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstag waren erst 49,5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft – das ist der deutschlandweit niedrigste Wert. Der Bundesschnitt beträgt 57 Prozent.

Laut RKI steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland weiter. Am Sonntagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 35,0 – am Vortag hatte der Wert 32,7 betragen, vor einer Woche 22,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4728 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 3127 gewesen.

Allerdings wollen sich bei der Bewertung der Corona-Lage immer weniger Bundesländer ausschließlich an den reinen Inzidenzwerten orientieren. In einer Umfrage kündigten neben Baden-Württemberg und Niedersachsen zahlreiche weitere Landesregierungen an, künftig weitere Kriterien heranzuziehen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen, war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa bei der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz gab es am vergangenen Dienstag aber keine Verständigung auf gemeinsame, neue Parameter, die als Grundlage für neue Maßnahmen dienen könnten.

Von Jonas Klüter