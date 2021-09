Collm

Wie lange es sie schon gibt, das weiß niemand genau, aber sicher ist, dass sie theoretisch noch ewig leben könnte. Mehr als zehn Meter umfasst ihr Stamm und käme ein Sturm, wehte die Linde auf dem Friedhof in Collm nicht um. Käme ein Feuer und bliebe unten, am Fuß des Baumes, an der meterweit ausgeschlagenen Wurzel, auch nur ein winziger Teil unversehrt, die Linde triebe wieder aus.

Schnell würde sie wachsen, regelrecht aufschießen in den Himmel. Rasend ginge das, zu rasend für den Tod, und dass das stimmt, dass sieht man dem Baum, so wie er jetzt ist, an: Zwei junge Stämme stehen schnurgerade auf dem Hauptstamm, holen das Licht von oben, das Leben. Schätzungsweise zehn Jahre sind die beiden Triebe erst alt, Babys in der Zeitrechnung dieser Linde, die man „die 1000-Jährige“ nennt und sie sehen doch schon aus, als seien sie selbst ihr eigener Baum.

Als „1000-jährige Linde" ist der Baum in Collm bekannt. Baumforscher Andreas Roloff schätzt sie auf 800, vielleicht 900 Jahre – und hält sie für den knapp ältesten Baum Sachsens vor der Linde im Dresdner Stadtteil Kaditz. Quelle: Nora Börding

Andreas Roloff ist der Mann in Deutschland, den man alles fragen kann über das Wesen des einzelnen Baumes, und er ist auch schon alles gefragt worden. Trotzdem beginnt er seine Antworten immer mit etwas wie „oh ja, das ist spannend“, als würde er die Frage zum ersten Mal hören. Roloff ist Forstbotaniker, Professor an der TU Dresden, seit wenigen Monaten offiziell im Ruhestand und ihm kann man glauben, wenn er auf einer Bank vor der Collmer Linde sitzt, nach oben in die Krone guckt, 24 Meter weit in den Himmel und sagt: „Dem Baum geht es total gut. Diese gewaltigen Austriebe zeigen, was für eine Power der noch hat.“

Baumexperte Andreas Roloff an der Linde in Collm. Der Baum wurde als Gerichtsbaum genutzt, davon zeugt die alte Steinplatte. Quelle: Nora Börding

Insekten und Fledermäuse leben in alten Bäumen

Roloff kann alte Bäume aufzählen wie andere die Mitglieder einer weit verzweigten Verwandtschaft. Die Eichen in Ivenack in Mecklenburg-Vorpommern, an denen er gerade forscht. Die Linde in Schlenklengsfeld, die die Schlenklengsfelder für den ältesten Baum Deutschlands halten, Roloff aber vergleichsweise für einen Jungspund. Die Linde in Großpörthen bei Zeitz, die Roloff gerade in einem von ihm initiierten Projekt zum „Nationalerbe-Baum“ ausgerufen hat.

Und dann eben sie: die Linde in Collm bei Oschatz, die Roloff mit 800, vielleicht 900 Jahren, für den ältesten Baum in Sachsen hält. Zu dem Treffen dort musste man ihn nicht groß überreden, er kommt eh öfter her. Jetzt zeigt er erst auf den Stamm, der innen mal hohl war, in dem aber inzwischen schon wieder eine Wurzel wächst. Dann macht Roloff auf den oberen Teil des Baumes aufmerksam, wo der Stamm eine Brücke bildet, auf der die neuen Austriebe wachsen. „Was da für aufregende Sachen zu sehen sind“, sagt er. „Diese Skulptur, das ist schon absolute spitze.“

Der Stamm der Linde in Collm wurde mit der Zeit innen hohl, inzwischen wachsen in ihrem Inneren Wurzeln. Quelle: Nora Börding

Die meisten Bäume in Sachsen sind nicht älter 160 Jahre. Dabei ist es wichtig, dass es solcherlei Pflanzen gibt, denn sie sind Lebensraum. In der Collmer Linde etwa schlafen tagsüber Langohrfledermäuse. Vor allem aber geht es um Insekten. Von denen können sich manche Arten ohne Bäume eines bestimmten Alters gar nicht erst fortpflanzen. Darauf, wie wichtig alte Bäume sind, will das Projekt „Findet Sachsens Baumriesen“ jetzt aufmerksam machen. Entstehen soll eine Art kartografisches Herbarium alter Bäume des Freistaats - mit Standort, Fotos, Umfang.

Unterstützt wird das Projekt vom Sächsischen Umweltministerium, initiiert hat es der Verein Uferleben Störmthaler See. „Verschwinden die alten Bäume aus unserer Umwelt, werden mit ihnen unzählige weitere Arten verloren gehen“, sagt Stephan Schürer von dem Verein. Beim Suchen mitmachen, kann jede und jeder. Wer einen Baum entdeckt, der einen Stammumfang von mindestens vier Metern auf Brusthöhe hat, kann ihn über die kostenlose Smartphone App „Flora Capture“ melden. Wie genau das geht, steht unter findetsachsensbaumriesen.de

Nicht annähernd 1000 Jahre alt, aber dennoch imposant: eine echte Sumpfzypresse im Volkspark Kleinzschocher in Leipzig. Es wird geschätzt, dass dieser Baum um 1810 gepflanzt wurde und somit ungefähr 210 Jahre alt ist. Quelle: Nora Börding

Die Collmer Linde, die muss nicht mehr entdeckt werden. Sie ist so bekannt, dass die Erde um ihren Stamm herum platt getreten ist von all den Besucherinnen und Besuchern. Dass der Baum so alt werden konnte, über die Jahrhunderte, die Kriege und kalten Winter nie gefällt worden ist, hat mehrere Gründe. Erstens: Sie ist eine Linde, deren Holz nicht besonders gut brennt, deren Blüten aber Tee und Honig liefern können. Zweitens: Sie steht auf Kirchengrund - ähnlich geschützt vor dem Fallbeil waren vor allem Bäume, die als Grenzmarkierung dienten. Und drittens, gut für den Baum, schlecht für die Betroffenen: Örtliche Gerichtsherren nutzen den Baum als Pranger, an dem Menschen zur Strafe öffentlich festgemacht worden sind.

Geschichte alter Bäume „wie ein Krimi, bei dem man die Lösung nicht weiß“

Wie alt genau die alten Bäume sind, dazu gibt es nur Schätzungen. Es gäbe zwar Möglichkeiten, das Alter eines Baumes zu bestimmen, auch ohne ihn zu fällen und die Jahresringe zu zählen. Aber auch diese Methoden verletzen einen Baum und bei einem Exemplar wie der Linde will man dieses Risiko nicht eingehen. Deswegen ist die Geschichte eines Baumes wie der Collmer Linde für Baumforscher Andreas Roloff „wie ein Krimi, bei dem man die Lösung nicht weiß.“ Wie dick war der Stamm, bevor er hohl wurde? Ist diese Linde irgendwann mal in sich zusammengefallen und hat dann wieder ausgetrieben, zur heutigen Version seiner selbst? Hat man den Baum gepflanzt, zur Kirche, auf den Friedhof? „Ich weiß nicht, ob es damals nicht Wichtigeres gab, als ein Bäumchen zu pflanzen“, sagt Roloff. „Ich denke, das ist eher ein neuerer Brauch.“

Imposante Krone: Die alte Eiche in Kieritzsch hat einen Stammumfang von mehr als fünf Metern und wir auf mehr als 450 Jahre geschätzt. Sie zählt damit zu den ältesten Bäumen Sachsens. Quelle: Nora Börding

Aber warum ist es eine Linde, die alt wird und nicht eine Birke? „Birken werden höchstens so alt wie ein Mensch, das ist einfach so“, sagt Roloff. Sie wachsen schnell, sie faulen schnell. „Trotzdem kann man nicht das eine Rezept fürs Altwerden der Bäume nennen“, sagt der Botaniker. Das Holz der Linde etwa, das sei gar nicht mal so langlebig: Nach etwa 100 Jahren fange es an zu faulen, der Baum werde innen hohl. Das macht Bäumen zwar prinzipiell nichts, weil Nährstoffe und Wasser in den äußeren Schichten des Stammes transportiert werden. Dennoch wäre das frühe Verfaulen des Holzes ein Problem - hätte die Linde nicht die Fähigkeit, ständig und schnell auszutreiben und so stetig neues Leben zu schaffen. Diese Fähigkeit haben Eichen, die ebenfalls sehr alt werden können, nicht. Dafür ist ihr Holz widerstandsfähiger gegen Pilze und Fäulnis, hält etwa 200 Jahre. Und: Sterben Äste der Eiche ab, so bleiben sie dennoch am Baum, halten ihn stabil.

Natürlich gibt es etwas, was der Linde in Collm, der theoretisch Unsterblichen, gefährlich werden kann. Ein neuartiger Pilz, dem sie nichts entgegen zu setzen hätte. Menschen mit Motorsägen, natürlich. „Aber die Leute im Dorf“, sagt Baumexperte Roloff, „die wissen ganz genau, dass ihre Linde was Besonderes ist.“ Die passten auf sie auf.

