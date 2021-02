Leipzig

In Sachsen startet in der kommenden Woche ein Pilotprojekt, bei dem erstmals Hausärzte gegen Corona impfen sollen. Es ist Bestandteil einer neuen Testkonzeption, die am Dienstag im Kabinett in Dresden beschlossen wurde. Das bestätigte das sächsische Gesundheitsministerium am Mittwoch in Dresden. „Voraussichtlich Anfang März starten wir mit dem Pilotprojekt, an dem landesweit etwa 40 Praxen beteiligt werden“, verlautete auf LVZ-Anfrage aus dem Haus von Ministerin Petra Köpping (SPD).

Sachsen geht finanziell in Vorleistung

Mehr sei derzeit nicht möglich, weil die Verordnung des Bundes keine Festlegungen über die Honorierung der Impfungen in Arztpraxen enthält. Das bedeute, Sachsen gehe finanziell in Vorleistung für Honorare und Materialausstattung wie Spritzen. Daher habe man die Zahl der Hausarztpraxen zunächst beschränken müssen.

Köpping hatte am Dienstag erklärt, es sei entschieden worden, in jeder Region – Leipzig, Dresden, Chemnitz – eine ungefähr gleiche Zahl von Hausärzten dafür zu gewinnen. Welche es genau sein werden, wurde aber noch nicht bekannt gegeben. „Das Auswahlverfahren ist noch nicht abgeschlossen“, verlautete aus dem Gesundheitsministerium. Notwendig sei auch die Zustimmung des Finanzausschusses im Sächsischen Landtag.

Test zielt auf Priorisierungsgruppe 1

„So wie die Mittel bewilligt sind, legen wir los“, hieß es am Mittwoch. Erst danach seien die Praxen in der Lage, konkrete Termine zu vergeben. Infrage kämen allerdings nur Patienten der Priorisierungsgruppe 1. Im Klartext: Der Versuch zielt vor allem darauf ab, älteren Menschen das mehrfach vorgekommene strapaziöse Anstehen an den Impfzentren wegen Verzögerungen zu ersparen.

Geimpft werden solle dann der Impfstoff Moderna. Im Gegensatz zum Pendant von Biontech/Pfizer muss er nicht bei minus 70 Grad gelagert und nach dem Verdünnen zügig verimpft werden. Deshalb werde Biontech/Pfizer nach wie vor in den 13 Impfzentren verabreicht.

Vorbild Mecklenburg-Vorpommern

Ein Vorbild für den Testlauf gibt es bereits. Im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns startete Anfang Februar ein bundesweit erster Versuch, um über 80-Jährige in Hausarztpraxen impfen zu lassen. Am Projekt beteiligen sich zunächst acht Hausärzte. Die Termine fürs Impfen werden dort über die bestehende Hotline vergeben. Aus den Impfzentren kommt dann auch der Impfstoff. Allerdings konnten bisher nur einzelne Impfungen gewährleistet werden, da die Vaccine nach wie vor knapp sind.

Internen Informationen zufolge soll die Vergütung für den zusätzlichen Aufwand pro Impfung für die Ärzte in Sachsen bei etwa 20 Euro liegen. Eine Bestätigung gab es dafür aber zunächst nicht. Die Bereitschaft der Mediziner sei laut Köpping jedenfalls vorhanden, die Arztpraxen der Schlüssel bei der Impfstrategie.

Haus- und Fachärzte nehmen teil

„Wir hoffen, dass der Bund hier jetzt schnell grünes Licht für die flächendeckende Verimpfung in Praxen gibt“, hieß es am Mittwoch aus dem Gesundheitsministerium. Man habe inzwischen genügend Anbieter und erwarte demnächst die Zulassung weiterer Impfstoffe, die eine dezentrale Versorgung bei niedergelassenen Ärzten ermöglichen würden.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung Sachsen sind unter den teilnehmenden Ärzten sowohl Haus- als auch Facharztpraxen. „Es handelt sich um Vertragsarztpraxen, die an die Sächsische Landesärztekammer, den Hausärzteverband und die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen herangetreten sind, zum Teil mit eigenen Konzeptvorschlägen, mit dem Angebot in ihren Praxen zu impfen“, so Sprecherin Katharina Bachmann-Bux.

„Könnten in drei Monaten Bundesrepublik durchimpfen“

Der Chef des sächsischen Hartmannbundes, Dr. Thomas Lipp, hatte im Interview mit der LVZ jüngst darauf gedrungen, das Impfgeschehen mehr in die Hausarztpraxen zu verlegen. „Ich würde vorschlagen, dass man das Management der medizinischen Versorgung in der Covid-Krise viel mehr in die Hände der ärztlichen Selbstverwaltung legt und weniger politisch intendiert handelt.“ Er glaube, dass Kliniken, Fachärzte und Hausärzte das gemeinsam schaffen würden. „Wir könnten – rein theoretisch – in drei Monaten die ganze Bundesrepublik durchimpfen“, so Lipp.

Die Hausärzte müssten endlich zu einer festen Säule der Impfstrategie werden, forderte auch die sächsische Linke. Fraktionschef Rico Gebhardt warf der Landesregierung in Bezug auf ihr bisheriges Impfmanagement „Staatsversagen“ vor. Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß schlug vor, in den Hausarztpraxen vor allem die Vakzine von Astrazeneca oder auch von Johnson & Johnson zu impfen.

Von Roland Herold