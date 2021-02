Dresdens

Nach dem angekündigten Ausbau der bestehenden Impfzentren will Sachsen nun auch mit der Errichtung erster mobiler Stützpunkte beginnen. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) kündigte in Dresden an, dass in diesen Impfstützpunkten dann auch spezielle Teams im Einsatz sein werden.

Drei Impfstationen für den Vogtlandkreis

„Wir werden bis Mitte März zunächst ein solches mobiles Impfzentrum in Grimma aufbauen, die Organisation ist sehr weit fortgeschritten“, so die Ministerin gegenüber der LVZ. Auch der derzeit besonders schwer betroffene Vogtlandkreis soll mit einem derartigen Impfzentrum in der Metropole Plauen unterstützt werden. Bisher existiert dort nur eine stationäre Einrichtung im rund 16 Kilometer entfernten Treuen. Köpping lobte: „Bei diesen mobilen Impfzentren arbeiten wir intensiv mit den Kommunen zusammen, die vor Ort die Organisation übernehmen. Das funktioniert sehr gut.“

Nach dem Testlauf mit drei rollenden Impfstationen sollen auch diese auf zunächst zehn aufgestockt werden. Drei von ihnen werden laut Köpping ebenfalls ins Vogtland gesendet. Mit den zur Arztpraxis umgebauten Fahrzeugen sollen vor allem über 80-Jährige erreicht werden, die zwar nicht in einer Pflegeeinrichtung leben, aber mobil eingeschränkt sind.

Kretschmer gegen Priorisierung bei Astrazeneca

Kretschmer Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer will derweil – im Gegensatz zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) – eine Impfpflicht in Deutschland nicht mehr völlig ausschließen. Er lehne eine derartige Maßnahme zwar zum jetzigen Zeitpunkt ab, wolle die Frage im Sommer aber neu bewerten. Wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft seien, könne man auch darüber reden, sagte Kretschmer der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

„Es ist eine psychologische Frage. Immer dann, wenn ich über Zwang spreche, machen Menschen zu, die ansonsten noch erreichbar wären. Deswegen ist jetzt der falsche Zeitpunkt für diese Debatte“, so der Ministerpräsident. Kretschmer forderte auch, die Priorisierung für den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca aufzuheben. „Mit der Öffnung ließen sich schnell Fortschritte erzielen“, sagte er.

Impfkommission vor Kurswechsel

Tatsächlich will die Ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) zumindest ihre Empfehlung zum Impfstoff von Astrazeneca neu überdenken. Es werde „sehr bald zu einer neuen, aktualisierten Empfehlung kommen“, kündigte ihr Chef, Thomas Mertens, im ZDF an. Die Stiko hatte – anders als die EU-Arzneimittelbehörde EMA – den Impfstoff vorerst nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen, weil Daten zur Wirkung bei Älteren fehlen.

Das Vakzin trifft aber bei vielen Menschen auf Vorbehalte. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, schlug deshalb in einem Interview mit der BBC vor, dass sich die Kanzlerin live im Fernsehen mit dem Präparat impfen lässt. Am Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten mit Merkel über weitere Öffnungsschritte beraten.

Kretschmer stellte beim Kurznachrichtendienst Twitter aber auch klar: „In den kommenden Monaten haben Schnelltests eine größere Bedeutung für die Bewegungsfreiheit als Impfen.“ Worauf man setzen solle, sei ein System von Schnelltests, um Öffnungen zu ermöglichen.

Von Roland Herold