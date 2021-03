Dresden

Sachsen wird das Pilotprojekt, bei dem zunächst 40 sächsische Hausärzte gegen Corona impfen sollen, offenbar noch vor seinem Start grundlegend verändern. Ursprünglich war geplant, vor allem ältere Menschen, die nicht in Heimen wohnen, mit dem Impfstoff Moderna zu impfen und ihnen damit den Gang ins Impfzentrum zu ersparen.

Zielgruppe ändert sich

Aus einem internen Papier geht nun aber hervor, dass derzeit gar kein Moderna-Impfstoff für diesen Zweck zur Verfügung steht. Stattdessen soll das Pilotprojekt „Impfen in Arztpraxen“ zunächst mit dem Astrazeneca-Impfstoff starten. Damit ändert sich die Zielgruppe. So können sich dann auch Lehrer, Erzieher, Polizisten oder Rettungskräfte in den Praxen impfen lassen. Ursprünglich sollte der Astrazeneca-Impfstoff nicht an Patienten über 64 gespritzt werden. Voraussichtlich bis Donnerstag aber will die Ständige Impfkommission auch dieses Vakzin für Ältere freigeben. Gerade die Gruppe äußert aber häufig Vorbehalte gegen den Impfstoff.

Die 40 Ärzte wurden durch die Kassenärztliche Vereinigung in Sachsen aufgefordert, im Falle einer weiteren Teilnahme an dem veränderten Projekt, ihren Impfdosenbedarf mitzuteilen. Dabei sollen zunächst nur die Erstimpfungen im Zeitraum von zwei Wochen berücksichtigt werden. Die Maximalbestellmenge liegt bei 200 Impfdosen. Eine Auslieferung des Impfstoffs, der beim DRK bestellt werden muss, wird für Donnerstag erwartet.

Im Vogtland Impfung für alle

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) bestätigte am Dienstagnachmittag diese Vorgehensweise. „Die 40 Arztpraxen sollen diese Woche noch starten – am Donnerstag oder am Freitag“, so die Ministerin. Das bestehende Buchungsportal werde dafür angepasst. Ab April könnten dann generell in den 2500 sächsischen Hausarztpraxen geimpft werden, wenn dies der Bund freigebe.

Köpping kündigte gleichzeitig an, dass es im besonders betroffenen Vogtland möglich sein soll, dass sich a l l e Personen über 18 Jahre impfen lassen. Morgen gehe dort ein mobiles Impfzentrum an den Start, außerdem würden zehn Impfbusse entsendet. Köpping warnte aber vor verfrühter Euphorie: „Das braucht noch ein paar Tage Zeit. Wir geben rechtzeitig Bescheid.“

Selbsttests kommen

Künftig soll sich jeder Bürger in Sachsen auch einmal pro Woche kostenfrei testen können. Alle Stellen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes können dafür Tests kostenfrei anbieten und abrechnen. Der Freistaat beispielsweise habe Apotheken und Zahnärzte damit beauftragt, erläuterte Köpping. Auch die Kommunen hätten bereits erste Testzentren vor Ort vorbereitet. Unternehmen müssen Mitarbeitern, die Kunden- oder Körperkontakt beziehungsweise Präsenzpflicht haben vom Robert-Koch-Institut zugelassene Selbsttests anbieten.

Der Freistaat rechnet bis zum Ende des 2. Quartals mit insgesamt 4,7 Millionen Impfdosen, die zur Verfügung stehen. Gleichzeitig steigt aber auch die Sieben-Tage-Inzidenz wieder an. Lag sie am vergangenen Freitag noch bei 78,6 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner, so stieg der Wert bis Dienstag auf 84,4.

Die sächsische FDP forderte, die weitere Impfreihenfolge den Hausärzten zu überlassen. Mit dem Abbau der aktuellen Impfbürokratie würde die Herdenimmunität schneller erreicht und der Weg zurück in die Normalität geebnet, hieß es.

Von Roland Herold